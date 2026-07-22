“Yo ya gané": Magistrada Lucila Ayala desafía al proceso interno de Morena para gubernatura en Sinaloa

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, Lucila Ayala de Moresqui, rechazó las versiones que la daban por eliminada del proceso interno de Morena para definir la candidatura a la gubernatura del estado. En un encuentro con medios de comunicación, desmintió que existan notificaciones oficiales en su contra e incluso afirmó que ella ya había ganado y el país la vería en 2027 como la gobernadora de la entidad.

Magistrada Lucila Ayala afirma que no pedirá licencia todavía porque violaría la Constitución

Durante su intervención, la funcionaria argumentó que no solicitará licencia a su cargo judicial durante esta etapa inicial porque la Constitución Política establece la separación del puesto 90 días antes de la contienda electoral, es decir hasta marzo del próximo año, por lo que hacerlo antes implicaría violar la ley electoral. Ayala precisó que aprovechará su periodo vacacional para realizar las 20 asambleas informativas sobre la Cuarta Transformación exigidas en la convocatoria, recalcando que actuará fuera de horarios laborales para evitar incurrir en actos anticipados de campaña o violaciones a la legislación en la materia.

En ese sentido, sentenció de forma tajante que ninguna norma secundaria o convocatoria de partido puede estar por encima de la Carta Magna, desafiando abiertamente los lineamientos de Morena que exigen a los aspirantes dejar sus cargos públicos para competir en el proceso interno para elegir a los candidatos.

“Yo ya gané”



Lucila Ayala se da por gobernadora de Sinaloa antes siquiera de que Morena defina a su candidato



La magistrada asegura que sigue en el proceso interno



📹 Vero Islas pic.twitter.com/LUNf4hRZ0d — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 21, 2026

Magistrada Lucila Ayala se proclama como ganadora de la gubernatura de Sinaloa para 2027

Durante la sesión de preguntas, la magistrada protagonizó un sumamente llamativo al proclamarse victoriosa sin que siquiera se hayan publicado las encuestas definitivas del partido. Al ser cuestionada por los reporteros sobre si sus constantes afirmaciones eran solo una manera de "manifestar" un deseo, Ayala lo rechazó y aseveró con absoluta seriedad que ella ya había ganado la gubernatura de Sinaloa: "Yo ya gané". Cuestionada sobre los niveles de popularidad de otros aspirantes, la funcionaria desestimó las métricas de sus rivales y presumió ser la aspirante de mayor prestigio, preparación técnica y mejor currículum para gobernar el estado. Además de que ella no está vinculada a ningún grupo delictivo.

