Caen “desvalijadoras” de Iztapalapa: Estaban armadas con autos y placas robadas

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) desmantelaron un inmueble utilizado para el desmantelamiento de autos en la alcaldía Iztapalapa.

Durante la intervención, las autoridades capturaron a dos mujeres y aseguraron un arsenal, placas de circulación con reporte de robo y equipo tecnológico utilizado para el hurto de unidades.

El operativo se derivó de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar el domicilio en la calle Plan de Ayala, dentro de la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo y el robo de autos.

Cateo en Iztapalapa: Detención y decomiso

Tras obtener una orden de cateo de un Juez de Control, los oficiales implementaron un despliegue operativo en el inmueble señalado, actuando sin uso de violencia y bajo los protocolos de derechos humanos. En el lugar fueron detenidas dos mujeres, de 30 y 52 años de edad respectivamente.

Durante la inspección del sitio, los uniformados localizaron diversos elementos vinculados a actividades criminales:



Armamento: Un arma de fuego larga equipada con 10 cartuchos útiles.

Un arma de fuego larga equipada con 10 cartuchos útiles. Narcóticos: 98 bolsitas de plástico transparente que contenían marihuana.

98 bolsitas de plástico transparente que contenían marihuana. Documentación robada: Tres placas de circulación emitidas en el Estado de México y Morelos , todas con reporte de robo vigente.

Tres placas de circulación emitidas en el , todas con reporte de robo vigente. Equipo táctico: Tres escáneres, presuntamente utilizados para burlar los sistemas de seguridad de los vehículos y facilitar su robo.

Banda se dedica a robar autos en CDMX

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, las detenidas forman parte de un grupo criminal con un amplio radio de operación en el norte y oriente de la Ciudad de México. Esta célula está directamente relacionada con eventos de robo y desmantelamiento de vehículos en las siguientes alcaldías:



Azcapotzalco .

. Gustavo A. Madero .

. Venustiano Carranza.

Tras la lectura de sus derechos, las dos mujeres y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica. El inmueble en Santa María Aztahuacán fue sellado y permanece bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias para identificar a otros miembros de esta red delictiva.

