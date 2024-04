Aumenta en 25% el salario mínimo en California, pero todo tiene un costo

Esta semana poco más de medio millón de trabajadores de comida rápida en California comenzaron a ganar veinte dólares por hora; esto significa un incremento del 25 por ciento en su salario - pero solo se verán beneficiados aquellos que trabajen para cadenas que tienen más de 60 establecimientos a nivel nacional y excluye a cadenas de panaderías y restaurantes dentro de supermercados.

La nueva ley 1228 que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre del 2023 sienta un estándar para el resto de la nación “hoy damos un paso más para tener salarios más justos, mejores condiciones de trabajo " dijo el Gobernador quien espera la medida les brinde mejores condiciones de vida a los que se beneficiaran y un lugar en la mesa.

“Mucha gente habla de los 20 dólare, pero eso no es solo la meta, es mejorar sus condiciones” dice Maria Maldonado, quien es directora de la Unión de Trabajadores de Comida Rápida de California y quien se siente feliz de que tras diez años de lucha la nueva ley sea una realidad .

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

A pesar de las buenas noticias, no todos están contentos desde trabajadores que temen que sus horas de trabajo seminal se vean reducidas; dueños de franquicias que ya hablan de incrementar sus precios y consumidores que terminan pagando más “ya de por sí es muy caro salir a comer, antes pensabas Mc Donalds era una opción barata, pero ya no”, me dijo Jorge, quien dice al menos de dos a tres veces por mes lleva a sus hijas por hamburguesas. Chris Kempczinski quien es el CEO de Mcdonald ‘s dijo que habrá un impacto para las franquicias en California “en este momento no podemos decir exactamente cuánto tendrá que ser compensado con el incremento de precios”.

Otras cadenas como Chipotle también han advertido un incremento en los precios y aunque aseguran que no van a reemplazar trabajadores por máquinas , confirmaron si están usando la tecnología para optimizar el trabajo de los empleados " eso me da miedo " me comentó un trabajador que está agradecido por la ley, pero al mismo tiempo le da inseguridad y es que cadenas como Pizza Hut ha decidido eliminar los puestos de repartidores y que otras companies sean las que se encarguen de las entregas. Starbucks por otra parte aprovecha este momento para resaltar que con los beneficios que reciben sus empleados incluso los que trabajan medio tiempo ganan unos 30 dólares por hora.

LA VICTORIA CONTINUARÁ

Como muchos lo han anticipado esto es solo el principio; la medida 1228 incluye incrementos anuales de 3.5 por ciento hasta el año 2029. “Creo que si todo sale bien, podré dejar un trabajo”, me comentó un empleado que como muchos tiene esperanza , pero dice “falta ver”.

La realidad es que este incremento aunque no es para todos los rubros ni para todos ubica a California como el Estado con el más alto salario mínimo en Estados Unidos.

Uno de los premios mayores más grandes en la historia de los EU, el Powerball multiestatal, estará en juego el lunes (1 de abril), con un premio mayor estimado en $975 millones.

El premio, ahora el quinto más grande en la historia del juego según los funcionarios de la lotería, ha ido creciendo de manera constante desde que el último ganador del Powerball se llevó el premio mayor el día de Año Nuevo de 2024.

Si hay un solo ganador el lunes, el poseedor del boleto puede optar por aceptarlo en una sola suma global, y el premio tiene un valor en efectivo de alrededor de 471,7 millones de dólares, dijeron funcionarios de la lotería.

Eric Gregory, un creador de contenidos radicado en la ciudad de Nueva York, dijo que construiría un rascacielos si ganara.

Dijo que podría ganar rápidamente si jugara con frecuencia debido a su creencia en la ley de la atracción.

“Puedo manifestarlo si lo juego con frecuencia, prefiero no hacerlo”, dijo Gregory. “Me gustaría que otras personas lo jugaran porque obtengo su energía”.

Para asegurar el premio, el ganador o los ganadores deben superar una probabilidad de uno entre 292,2 millones y acertar los seis números correctos en un boleto de $2. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.