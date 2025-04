¡Sorpresa vacacional! Aumentan tarifas en transporte público en Michoacán

Los vacacionistas que querían regresar a casa se encontraron con una gran sorpresa, la tarifa del transporte público de Michoacán había aumentado en plena Semana Santa.

Ahora deben de pagar un peso más por cada uno de los viajes que hagan, de 10 a 11 pesos es la tarifa, cantidad insignificante para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, pero no para los michoacanos.

Tarifas del trasporte público aumentan en Michoacán

“Apenas y alcanza para la gente y luego aumenta, pues ahora menos va alcanza 26, ya que hagan las autoridades lo que ellos quieran, todos modos lo que ellos dicen es lo que es”, dijo José, usuario de trasporte público.

A finales de marzo, Ramírez Bedolla prometió que no habría aumento y responsabilizó a los transportistas: “Le afecta a la gente o a los que tenemos, pues familia grande y si afecta y a veces se toman 2, 3 combis a la vez una, cuatro ida y vuelta, 50 toman ahorita que la gente está de vacaciones y aprovechan el momento y suben la tarifa y ya cuando regresan ya cambió", dijo Andrés, usuario de trasporte público.

“Y defender en primer término a los usuarios, a los ciudadanos, porque no puede haber aumento de 14 pesos, aunque haya manifestación, no lo puede haber, olvídense de eso”, mencionó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Mientras que José Trinidad Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Trasporte en Michoacán, dijo: “El gobierno se adelantó y utiliza mi nombre como si yo fuera el malo de la película y así han estado jugando en el hecho de echarnos encima a la sociedad”.

Será en unos días cuando los michoacanos sientan de lleno el golpe del incremento en sus bolsillos. Regresarán con la cotidianidad del trabajo y las clases. Según el INEGI, destinan hasta el 40% de sus ingresos en el trasporte público que consideran deficiente.

“Yo no me había dado cuenta de que ya había subido hasta ayer que me dijeron son 11 pesos y yo 11 pesos ¿Cuándo dijeron? Aunque dice uno que no es mucho 1 peso, pero finalmente cuando ya se hacen muchos viajes, que son 2 o tres que tienes que trasbordar, pues ya así se hace”, dijo Patricia Ballesteros, usuaria del trasporte público.