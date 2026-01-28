¿Sarampión en la UNAM? Detectan caso sospechoso en Facultad

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) informó sobre un caso sospechoso de sarampión en la comunidad estudiantil .

¿Existe un riesgo de contagio? La UNAM informó que el caso detectado se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de #sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. 🦠



Evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica. 🏥



Un diagnóstico oportuno puede prevenir… pic.twitter.com/sEdmncRLmj — SALUD México (@SSalud_mx) January 26, 2026

Caso de posible sarampión fue detectado en la Facultad de Medicina

El caso sospechoso de sarampión fue detectado en el grupo 2216 de la Facultad de Medicina.

“La Facultad de Medicina continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá informada a su comunidad, reiterando su compromiso con la protección de la salud colectiva y el bienestar de todas y todos”, informó.

La UNAM dio a conocer que el Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento a la persona identificada como caso sospechoso y establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes.

Estudiante de segundo grado de la UNAM se habría contagiado de sarampión

Un estudiante de segundo grado de la Licenciatura de Médico Cirujano de la UNAM fue quien posiblemente se haya contagiado de sarampión.

La Facultad de Medicina informó que está a la espera de los resultados para saber si se trata del virus o de una reacción alérgica. En tanto, mañana habrá una jornada de vacunación para los estudiantes a fin de evitar más casos.

Brote de sarampión repunta en México ante falta de vacunas

El brote de sarampión en México continúa en 2026, con contagios registrados en gran parte del país y 26 muertes confirmadas, de acuerdo con datos oficiales del sector salud.

El fallecimiento más reciente ocurrió en Michoacán, en un contexto marcado por la baja cobertura de vacunación y desabasto de biológicos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde febrero de 2025 se han registrado 7 mil 624 casos de sarampión en el país, con una concentración importante en Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

Brote de sarampión se agrava en México por falta de vacunas

IMSS reforzará en la UNAM prevención ante sarampión

La universidad publicó que personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudirá nuevamente a las instalaciones de la Facultad hoy 28 de enero de 2026 para reforzar las acciones preventivas y de orientación sanitaria.

La UNAM emitió algunas recomendaciones a la comunidad universitaria, entre ellas:

