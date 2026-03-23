¿Multas superan los 70 mil pesos? La cacería contra taxis de aplicación en el AICM; conductores y usuarios afectados

“Es opción nuestra, y no de ellos”. La cacería de los taxis de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comenzó desde el pasado 12 de marzo, afectando a cientos de conductores que prefieren rechazar viajes antes de ser castigados con multas.

Una competencia desleal que únicamente beneficia a unos cuántos, olvidando lo más importante, los usuarios.

“Yo viajo muchísimo (...) Es en el primer país donde he tenido este tipo de problemas es una desgracia”, afirmó Mónica, usuaria de taxi de aplicación.

Captan momento exacto en el que taxi de aplicación es detenido en AICM

Azteca Noticias logró captar el momento en el que un conductor de aplicación fue detenido por elementos de la Guardía Nacional y de la seguridad del aeropuerto, al lugar llegaron grúas y patrullas.

El conductor fue detenidos pese a que un juez federal otorgara una suspensión definitiva para que se abstengan de imponer sanciones a los conductores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (AICM).

“Se les hace entrega de un juego, así como el mismo de la infracción original, lo único que queda resguardado es el vehículo”, explicó el Sargento Rivera, de la Guardía Nacional, en una entrevista con Azteca Noticias.

Hasta 12 infracciones diarias a taxis de aplicación en AICM

El Sargento Rivera, de la Guardia Nacional, afirmó al día que se realizan alrededor de 10 a 12 infracciones a taxis de aplicación en las terminales del AICM. Una situación que afecta gravemente la economía de los conductores de Uber y Didi.

“Económicamente sí nos afecta (...) Yo hago un promedio de 800 a 900 pesos al día (...) Hay veces que mil a mil 200 pesos cuando hay aeropuertos”, contó Don Rafel, conductor de aplicación, para Azteca Noticias.

¿De cuánto es la multa a taxis de aplicación en AICM?

Don Rafel nos explicó que las multas que se les da a los taxis de aplicación en el AICM son de 500 días de salario mínimo y son como 20 ó 30 UMAS de corralón, o sea que se habla de un total de 75 mil a 80 mil pesos.

Uber lanza comunicado ante problemas con taxis de aplicación en AICM

Ante los obstáculos que han enfrentado los taxis de aplicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Uber, plataforma de viaje, envió un comunicado en el que se explica que las autoridades NO pueden detener los viajes por aplicación.

“Te recordamos que la Guardía Nacional NO puede impedir tus traslados ni sancionar los viajes que realizas con la app en el aeropuerto”, se puede leer en el comunicado.

¿En qué parte del AICM se puede pedir un taxi de aplicación?

Los usuarios que quieran pedir un taxi de aplicación en el AICM deben caminar alrededor de 800 metros desde la puerta del aeropuerto hasta la zona de espera de taxis. Otros puntos clave son:

Taxis de aplicación en Terminal 1:se pueden pedir taxis de aplicación sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, caminando hacia la zona del Metro Terminal Aérea en la Línea 5/6.

Taxis de aplicación en la Terminal 2: los usuarios pueden dirigirse a la Av. Fuerza Aérea Mexicana, tras caminar unos minutos desde la salida de la terminal.