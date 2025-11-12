“El cielo se encendió”: auroras boreales sorprenden en Estados Unidos y el norte de México

Un impresionante fenómeno de auroras boreales tiñó de verde y rosa los cielos del Medio Oeste en Estados Unidos, y algunas partes del norte de México, durante la noche del martes 11 de noviembre de 2025, en un espectáculo natural pocas veces visto en esas latitudes.

El fenómeno fue captado en fotografías y videos, en donde se pudo observar las cortinas de luz que danzaban sobre el horizonte de diversas ciudades en la "unión americana" y en la República mexicana.

The skies in Missouri lit up with AMAZING colors this evening!!! I also captured what appears to be RAGDA in a few of my photos! @Vincent_Ledvina @TamithaSkov @spacewxwatch pic.twitter.com/dli5XsW6Uo — Hunter Hurley (@hunterhurleywx) November 12, 2025

Tormenta solar provoca auroras boreales en Estados Unidos y México

Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas del Sol, expulsadas durante una tormenta solar, chocan con el campo magnético de la Tierra, generando luces de colores en el cielo nocturno.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA, una tormenta geomagnética de intensidad considerable fue registrada entre el 11 y el 13 de noviembre de 2025, con efectos (auroras boreales) visibles desde los estados más al norte de Estados Unidos, aunque también se reportaron observaciones inusuales más al sur de lo habitual, como en la región del norte de México.

G3 conditions are currently being observed. G4 conditions with a chance for higher levels remain possible throughout the day as another CME is expected to arrive midday (EST). pic.twitter.com/XcBmeNns4J — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 12, 2025

Auroras boreales en México: ¿se vieron en estos estados?

Este fenómeno generó una gran expectación entre usuarios de redes sociales en México, quienes compartieron imágenes del cielo con tonalidades rojizas y verdosas en estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora.

La Sociedad Astronómica de Nuevo León, reportó que estas peculiares luces se apreciaron principalmente sobre la carretera rumbo a Icamole, que es una zona con baja contaminación lumínica, por lo que se permitió una mejor visibilidad.

Cabe recordar que el Instituto de Geofísica de la UNAM señala que durante tormentas geomagnéticas fuertes, las luces del norte pueden extenderse a latitudes medias, especialmente si coinciden con cielos despejados y baja contaminación lumínica.

Las auroras boreales no solo fascinan por su belleza, sino que también son una señal visible de la intensa actividad solar que nuestro planeta enfrenta durante su actual ciclo.