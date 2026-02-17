Le llegó su primer “Therian"; Veterinario en Tijuana se hace viral tras contar la consulta

Un veterinario de Tijuana, Baja California se volvió tendencia en redes sociales luego de contar que, supuestamente, atendió a su primer “Therian” en consulta. El médico, identificado en TikTok como Kreibex, compartió la anécdota en un video que rápidamente se viralizó y abrió debate entre usuarios.

Según su relato, mientras atendía a varios pacientes en su clínica, entró una persona que aseguró no llevar mascota porque “yo soy el animal”. De acuerdo con el veterinario, el paciente dijo identificarse como un perro, específicamente como un Alaska Malamute.

El médico narró que decidió seguir la consulta “a ver qué salía”, tomó la historia clínica y realizó una exploración física general, en la que aseguró no haber encontrado nada relevante. Sin embargo, lo que encendió las críticas fue la parte final del video.

El comentario del veterinario que generó controversia sobre los "Therian"

En tono de broma e ironía, el veterinario contó que al saber que la persona tenía 38 años, hizo una conversión “de edad humana a edad de perro” y concluyó que tendría más de 100 años en equivalencia canina.

Después remató diciendo que el paciente “ya padecía demencia senil” y que “lo tuvo que dormir”, haciendo referencia a la eutanasia. Aunque la frase fue claramente presentada como una exageración humorística, muchos usuarios consideraron que el comentario fue ofensivo o poco profesional.

Otros defendieron al creador de contenido, señalando que se trató de humor negro y que en ningún momento mostró datos reales de una persona identificable.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios, dividiendo opiniones entre quienes lo tomaron como sátira y quienes lo consideraron inapropiado.

¿Qué son los “Therian”?

El término “Therian” hace referencia a personas que se identifican espiritualmente o psicológicamente con un animal no humano. No significa que crean físicamente ser un animal, sino que sienten una conexión profunda con determinada especie, como lobos, perros, gatos o incluso aves.

Algunos therians expresan su identidad a través de comportamientos simbólicos, accesorios, arte o comunidades en línea. Es importante señalar que no se trata de un diagnóstico médico ni está reconocido como un trastorno en manuales clínicos.

En redes sociales, el concepto suele confundirse o mezclarse con otros movimientos de identidad, lo que genera debates constantes y, en ocasiones, burlas o desinformación.

Origen de los Therian

El movimiento therian comenzó a tomar forma en comunidades digitales en los años 90, especialmente en foros donde personas compartían experiencias relacionadas con su identidad animal.

Con el crecimiento de plataformas como TikTok, el término ganó mayor visibilidad y también mayor exposición a críticas. Hoy en día existen comunidades en línea donde quienes se identifican como therians intercambian experiencias y reflexiones.

El caso del veterinario en Tijuana causó conversación sobre estos temas y sobre los límites del humor en redes sociales, especialmente cuando se trata de identidades o creencias personales.

Hasta el momento, el creador no ha eliminado el video ni ha emitido una disculpa pública, mientras la discusión continúa creciendo en distintas plataformas.