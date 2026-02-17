VIDEO: ¿Therians en México? Captan a personas con máscaras en parque de Culiacán

Un video difundido en redes sociales donde se observa a jóvenes con máscaras y colas de animales realizando comportamientos atípicos en el Parque Las Riberas, en Culiacán, Sinaloa, ha generado distintas reacciones por el fenómeno de internet conocido como "therians".

Aunque para algunos ha resultado desconcertante e incluso perturbadora esta subcultura, especialistas señalan que el therianismo no representa un peligro, aunque podría estar asociado a temas de neurodiversidad o búsqueda de pertenencia.

VIDEO: Captan a supuestos therians en Culiacán

En las imágenes difundidas se observa a dos personas, jugando entre ellas y simulando movimientos asociados a animales, principalmente lobos.

Portan máscara y colas, mientras se les observa realizar movimientos “quadrobics”, que consisten en correr, saltar o moverse en cuatro extremidades.

🇲🇽🦊 | ‘Therians’ llegan a Culiacán, México: viralizan video de jóvenes en Parque Las Riberas. pic.twitter.com/pZc1lNcgCI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 17, 2026

Aunque los jóvenes no molestaron a nadie, el video sí causó sorpresa, especialmente porque en días recientes se han vuelto virales casos similares en Argentina y Japón, donde personas que se identifican como perros imitan ladridos, así como el de una mujer que recorre las calles desplazándose como una serpiente.

Además, en redes sociales comenzó a circular una convocatoria para una reunión similar el próximo sábado en el mismo parque, lo que ha incrementado las distintas opiniones.

¿Qué es un therian?

Un therian se entiende como una persona que manifiesta una afinidad simbólica o psicológica con un animal, como lobos, gatos o zorros. Esta afinidad no implica creer que se es físicamente un animal .

Aunque saben que son humanos, muchos therians describen sentir que su mente o espíritu se conecta profundamente con estas especies, lo que se le conoce como theriotype.

En su comunidad Therian Guide explican que esta vivencia no es una religión, no requiere rituales ni iniciaciones. Además de que tampoco se trata de identidad de género.

Aunque el término no es nuevo, su presencia fuera de redes es poco frecuente, por lo que cuando ocurre en espacios públicos suele generar reacciones encontradas, desde curiosidad hasta desconcierto.

¿Los therian son una moda?

Desde la psicología, especialistas coinciden en que este tipo de manifestaciones no constituyen una patología. El psiquiatra infantojuvenil Mauricio Acosta, del Centro de Salud Mental del Instituto de Previsión Social de Paraguay, explica que estas expresiones aparecen con mayor frecuencia en adolescentes.

“Se vinculan con la identificación con pares, la búsqueda de pertenencia y la construcción identitaria, procesos que hoy están claramente intensificados por las redes sociales”, señala el especialista.

El profesional subraya que la vivencia ocurre en el plano identitario y simbólico, no literal, y que no debe confundirse con trastornos mentales ni conductas de riesgo.

🐶 Un usuario captó en video el momento en el cual dos mujeres que se identifican como Therian pelean sobre la vía pública, en Uruguay.



La grabación se ha viralizado en redes, provocando chistes y debates entre el público acerca de esta nueva tendencia juvenil en Latinoamérica.… pic.twitter.com/6LhSoy7N2Y — INFO7MTY (@info7mty) February 16, 2026

Sumado a esto, el Instituto de Previsión Social de Paraguay menciona que, aunque hay una mayor presencia de personas therians dentro de ciertos perfiles de neurodiversidad, trastorno del espectro autista (TEA), alta sensibilidad sensorial, rasgos disociativos leves o una imaginación muy vívida, esto no implica causalidad ni diagnóstico.