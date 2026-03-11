Polémica en la Corte: hijas e hijos in vitro no son parte de la familia, dice ministra

Una polémica llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el máximo tribunal del país se dio a conocer un posicionamiento que llamó la atención sobre los nacimientos in vitro.

María Estela Ríos González, ministra de la Corte, dijo durante la sesión de este martes que las personas nacidas mediante fecundación in vitro no son parte de la familia.

Ministra habla sobre los nacimientos in vitro en México

Lo expresado por la ministra fue mientras el Pleno de la Corte discutía la constitucionalidad de una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Chihuahua.

En esta se modificó la legislación local ampliando su cobertura de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, añadiéndole “y a la familia”.

"Salvo quien haya nacido, no sé, mediante un qué; un, este, ¿cómo le llaman? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia", dijo.