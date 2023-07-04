¿Por qué Australia avaló el uso médico de éxtasis y hongos alucinógenos?

Australia, la nación rodeada por los océanos índico y Pacífico, se convirtió en el primer país del mundo en autorizar el uso médico de éxtasis (MDMA) y la psilocibina (hongos alucinógenos) también con fines medicinales principalmente para tratar patologías mentales.

Aunque la polémica regulación fue aprobada desde el pasado mes de febrero por la Administración de Bienes Terapéuticos de Australia (TGA por sus siglas en inglés), entró en vigor durante el pasado sábado 1 de julio de 2023. Por lo que Australia es el primer país en autorizar su uso.

Los psiquiatras y especialistas en la materia podrán recetar éxtasis (MDMA) para el tratamiento de sus pacientes con síndrome de estrés postraumático y la psilocibina, un compuesto responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos alucinogenos comestibles, para pacientes con depresiones que no mejoren con otros tratamientos.

Australia is the first country in the world to legalize clinical prescribing of MDMA, better known as ecstasy, and psilocybin — the main psychoactive ingredient in magic mushrooms — for certain mental health disorders.#gossipcheif pic.twitter.com/FEOPNyf4IR — Gossip Chief (@gossip_chief) July 4, 2023

¿Éxtasis o MDMA ayuda a personas con trastorno de estrés postraumático?

La Administración de Bienes Terapéuticos de Australia citó “evidencia suficiente” acerca de que las drogas pueden ser útiles para ciertos pacientes con las patologías ya mencionadas. De hecho el organismo afirmó que los ensayos efectuados revelaron que estas sustancias son “relativamente seguras” mientras se utilizan en un “entorno médico controlado”.

El éxtasis (MDMA) se puede recetar para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT). La psilocibina se puede recetar para la depresión resistente al tratamiento (TRD). Para estos usos específicos, la psilocibina y la MDMA se han incluido como medicamentos de la Lista 8 (Fármacos controlados) en el Estándar de venenos.

Para poder recetar MDMA o psilocibina para estas afecciones, un psiquiatra debe ser un prescriptor autorizado (AP) según el esquema de prescriptor autorizado de la TGA: sitio externo. Antes de buscar la aprobación para ser un AP, el psiquiatra primero debe obtener la aprobación de un Comité de Ética de Investigación Humana (HREC).

Due to the strict safeguards in place, we are advising consumers that it may be some time before treating psychiatrists have the necessary approvals and supplies to commence MDMA and psilocybin treatment of certain mental illnesses.



Read more: https://t.co/1tYkBLzP8p pic.twitter.com/4p6WXpkX7L — TGA Australia (@TGAgovau) July 3, 2023

Polémico tratamiento médico con éxtasis y hongos alucinógenos

Algunos científicos señalan que aún no hay suficiente investigación acerca de este tipo de estupefacientes para ser utilizados en entornos terapéuticos. Susan Rossell, neuropsicóloga de la Universidad Tecnológica de Swinburne, señaló que: “No es para todos. Necesitamos averiguar quiénes son las personas que van a tener malas experiencias y no recomendarlas”.

Rossell teme que si se administran de manera inadecuada, estas drogas podrían causar a los pacientes mayores problemas psicológicos. En su investigación, que no fue publicada, sugiere que entre el 10% y el 20% de los participantes del ensayo lo pasan “realmente mal” con este tipo de “medicamentos”.

Did anyone catch our lab leader @RossellSusan on the telly on Friday night? Check out her interview on @theprojecttv discussing the complexities of prescribing psychelics for treatment of severe mental illness. https://t.co/CLbiWwKvEN — Cognitive Neuropsychiatry @ Swinburne (@CogNeuro_SUT) July 3, 2023

Steve Kisely, un psiquiatra de la Universidad de Queensland, se muestra preocupado sobre todo porque la aprobación podría no incluir una orientación ni estipulación acerca de que las sustancias deban administrarse en un entorno clínico con apoyo psicoterapéutico intensivo.

Cabe señalar que en Canadá y en Estados Unidos el uso médico de éxtasis y hongos alucinógenos está permitido pero sólo para ensayos clínicos o en pacientes de casos específicos. Por ello es que Australia es la primera nación en regularizar el uso de esas drogas a nivel nacional.