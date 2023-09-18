Multan a sujeto por surfear con una serpiente mascota en Australia

Un hombre en Australia compartía videos de él practicando el surf, pero realizaba este deporte con una compañía peculiar: una serpiente pitón.

El sujeto llamado Higor Fiuza, usaba la tabla de surf de color amarillo, mientras el reptil recorría sus hombros cuando su dueño practicaba el surfing en las costas de la zona de Golden Coast. En cierto momento, incluso ambos están sentados sobre la tabla de surf.

Usuarios de redes sociales volvieron virales las imágenes del hombre con su mascota: una pitón de la especie morelia breldi, a quien llamó Shiva.

El hecho no quedó inadvertido para las autoridades locales, quienes hallaron a Fiuza y lo multaron con 2 mil 322 dólares australianos, aproximadamente 25 mil 584 pesos mexicanos.

¿Por qué multaron al surfista?

La sanción contra Higor Fiuza no fue por tener un reptil como mascota, ya que cuenta con el permiso para ello. Sin embargo, para tener en el exterior a esta mascota, requiere otro tipo de autorización, destacó el Departamento de Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland, Australia.

“Los dueños del permiso no tienen permitido sacar a los animales de sus lugares autorizados, a menos que los llevan a un veterinario, los vendan o lleven al animal con otra persona autorizada o la trasladen a un mostrador permitido. Llevar a un animal afuera o con fines de exhibición requiere un permiso por separado del Departamento de Agricultura y Pesca”, afirmó Jonathan McDonald, oficial senior de Vida Salvaje del Departamento de Ambiente y Ciencia.

El especialista gubernamental señaló que llevar este tipo de animales al público les puede generar estrés innecesario, así como que pueden comportarse de una forma impredecible. También es posible que contagien de enfermedades a animales salvajes.

¿La serpiente sufrió maltrato?

McDonald agregó que las serpientes, aunque pueden nadar, generalmente evitan el agua al ser animales de sangre fría. Agregó que en este caso, la pitón pudo encontrar que el agua del mar estaba “extremadamente fría”, ya que sólo las serpientes marinas son las únicas adaptadas a altamar.