El “último de los grandes profetas de Israel” que nació justo 6 meses antes que Jesús: 8 datos sobre San Juan Bautista y su importancia para la Iglesia Católica

La tradición católica destaca la figura de San Juan Bautista con especial reverencia. Los evangelios bíblicos lo ubican como el puente definitivo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica conmemora su nacimiento cada 24 de junio, fecha que marca exactamente seis meses antes de la Navidad. Esta celebración subraya su papel crucial en la historia de la salvación humana.

Origen y nacimiento de San Juan Bautista

Los relatos sagrados detallan que Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote judío, e Isabel, una mujer de edad avanzada y estéril. Isabel guardaba un parentesco directo con la Virgen María, madre de Jesús.

El Evangelio de Lucas relata un evento asombroso: durante la visita de María a su prima, el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre. Los teólogos católicos interpretan este suceso como el primer reconocimiento terrenal de la divinidad de Cristo.

El bautismo en el río Jordán y la misión profética de San Juan Bautista

Al crecer, Juan eligió una vida austera en el desierto. Allí, vistió pieles de camello y consumió langostas y miel silvestre. Su predicación atrajo a multitudes hacia las aguas del río Jordán. Juan ofrecía un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados.

Este acto preparaba los corazones de las personas para la llegada del Mesías. El momento cumbre de su ministerio ocurrió cuando el mismo Jesús de Nazaret acudió a él para recibir el bautismo. Juan intentó negarse inicialmente, pero finalmente accedió, marcando el inicio de la vida pública de Jesús.

8 datos clave sobre la devoción a San Juan Bautista

Para entender mejor su impacto, repasamos ocho hechos que fundamentan su relevancia religiosa:

Nació exactamente medio año antes que Jesús. La Iglesia Católica Jesús y la Virgen María. El ángel Gabriel anunció su nacimiento a su padre Zacarías dentro del templo de Jerusalén. Él representa la voz que clama en el desierto, cumpliendo de esta manera las profecías de Isaías. Sus seguidores formaron comunidades propias que existieron incluso décadas después de su fallecimiento. Él señaló a Jesús como el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, frase que los sacerdotes pronuncian en cada misa. Juan denunció valientemente los excesos morales y pecados de las autoridades de su tiempo. El rey Herodes Antipas ordenó su decapitación, cediendo ante una siniestra petición de Salomé durante un banquete.

El legado de este profeta perdura con enorme fuerza. Millones de creyentes en todo el mundo acuden a su intercesión diaria y reconocen su testimonio inquebrantable de fe.

