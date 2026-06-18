Cada 19 de junio, la Iglesia Católica celebra a San Romualdo, un monje y ermitaño que dedicó su vida a buscar a Dios a través del silencio, la soledad y la penitencia. San Romualdo fundó la orden de los camaldulenses y dejó un legado espiritual que nos invita a alejarnos del ruido del mundo moderno. La oración de hoy busca su intercesión para poder encontrar paz espiritual.

H2: Oración para hoy 19 de junio

Señor, por intercesión de San Romualdo, concédeme la quietud que mi alma necesita. Ayúdame a silenciar mis miedos y a escuchar tu voluntad de amor en el silencio de mi corazón.

Otra oración útil a San Romualdo puede ser esta:

Dios y Señor nuestro,

que con tu amor hacia los hombres

quisiste que San Romualdo anunciara

a los pueblos la riqueza insondable que es Cristo,

concédenos, por su intercesión,

crecer en el conocimiento del misterio de Cristo

y vivir siempre según las enseñanzas del Evangelio,

fructificando con toda clase de buenas obras.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Amén.

Santoral hoy 19 de junio

Romualdo nació en el año 952 d. C. en una familia de Ravena, Italia. Tanto él como su padre ingresaron al monasterio de San Apolinar en Clase.

En su vida de monje tuvo una estructura de penitencia, meditación y oración. En Venecia estuvo bajo la guía espiritual del ermitaño Marino y ahí conoció a uno de los monjes reformadores más importantes del siglo X: el abad Guarino.

Después de regresar a su natal Ravena, Romualdo renunció al grado de abad y comenzó a viajar. En el año 1001 volvió al monasterio, pero rechazó ser abad y se refugió en el monasterio de Montecasino. Incluso durante un periodo vivió en una cueva; después fundó una ermita en Siria, Umbría, donde permaneció por siete años.

El 19 de junio, la Iglesia Católica también celebra a Santa Juliana Falconeri, virgen y fundadora de las Siervas de María, conocidas como Mantellatas.

Esta fecha también recuerda a dos mártires cristianos: San Gervasio y San Protasio, asesinados entre los siglos III y IV.