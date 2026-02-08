Una pipa con combustible volcó y colapsó la autopista México-Cuernavaca tras accidente

La volcadura de una pipa con combustible en la Autopista México-Cuernavaca provocó un fuerte caos vial durante las primeras horas de este domingo, obligando al cierre parcial de la circulación y a la movilización de cuerpos de emergencia en Morelos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 109, en el tramo México-Cuernavaca, dentro del municipio de Xochitepec.

De acuerdo con reportes oficiales, la pipa quedó volcada sobre la cinta asfáltica, lo que generó una reducción de carriles y largas filas de vehículos en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca.

Autoridades informaron que el percance fue reportado por la Guardia Nacional Carreteras y por la Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes confirmaron cierre parcial en dirección a Acapulco y el tránsito lento, siendo el tramo más afectado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ROBO DE PIPA EN LA MÉXICO-PACHUCA DESATA PERSECUCIÓN Y CAOS VIAL HOY

⚠️ Continúa la reducción de carriles sobre la Autopista Cuernavaca - Acapulco en el km 109 a la altura de Alpuyeca con dirección al sur.



Se realiza desviación por retornos de la zona tras volcadura de una pipa cargada con combustible. ¡Toma precauciones! pic.twitter.com/vFz7BPkVIO — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) February 8, 2026

Volcadura de pipa genera reducción de carriles en la Autopista México-Cuernavaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos indicó que desde las primeras horas se desplegó un operativo para atender el accidente de la pipa , ya que transportaba combustible, lo que elevó el riesgo en la Autopista México-Cuernavaca. Personal especializado trabajó para evitar derrames mayores y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Mientras se realizan las maniobras de retiro, la circulación permanece reducida, por lo que se exhorta a quienes transitan por la Autopista México-Cuernavaca a extremar precauciones, respetar los señalamientos y considerar tiempos de traslado más largos.

#TomePrecauciones en #Morelos se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 109+320, de la autopista México-Cuernavaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4m6b11Ut27 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 8, 2026

Domingo de accidentes en autopistas de México: vialidades afectadas hoy

Durante la mañana de este domingo también se registraron accidentes viales en distintas autopistas del país, lo que provocó cierres parciales, reducción de carriles y tránsito lento en varias zonas estratégicas.

Uno de los accidentes de mayor gravedad ocurrió en la autopista México–Pachuca , donde un percance de tránsito redujo la circulación a un solo carril en dirección a la capital hidalguense, antes de la salida hacia Gallineros y Ojo de Agua.

El incidente fue reportado alrededor de las 04:00 horas, a la altura del kilómetro 29, generando afectaciones importantes al flujo vehicular.

Dos personas mueren tras accidente en la México–Pachuca

De acuerdo con los primeros reportes, en este percance dos personas, un hombre y una mujer, perdieron la vida en el lugar, debido a la gravedad del impacto. Autoridades mantuvieron la zona resguardada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Antes del amanecer, cerca de las 05:01 horas, se reportó otro cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, a la altura del kilómetro 185, con dirección a Acapulco, por la el accidente y volcadura de un automóvil. En ese punto se mantuvo la reducción de carriles y tránsito lento mientras continuaban las maniobras de atención.