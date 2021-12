Autopista México-Puebla sufre bloqueo por más de 7 horas

Manifestantes bloquearon con piedras y llantas la autopista México-Puebla en el kilómetro 74, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, el bloqueo duro 7 horas y media y generó filas kilométricas de automovilistas.

El bloqueo fue generado por pobladores de Santa Rita Tlahuapan que mostraron su inconformidad luego de que la noche del 24 de diciembre un grupo de pobladores fue atropellado y como resultado, una persona falleció y cinco más fueron lesionadas.

“Es molesto que uno va a trabajar, y uno que ahorita ya quiere regresar no hay manera de pasar, es bastante molesto pero no le podemos hacer nada, entiendo su molestia, pero deberían de entender que afectan además personas, hay gente que no tiene aquí la culpa de nada”, comentó Juan Velázquez Domínguez , automovilista varado.

Incluso hubo automovilistas quienes decidieron regresarse en sentido contrario para evitar perder más tiempo.

“Llevamos prisa la verdad, ya vamos a ver a los niños, es un abuso, una falta de respeto al usuario a todos, estamos pagando todos y es que te entorpecen, porque si yo tengo una emergencia les interesa poco”, mencionó Jorge Mier, automovilista afectado.

Diálogo

Por su parte, la Secretaría de Gobernación estatal informó que se entabló diálogo con los manifestantes y se reunieron con autoridades municipales para escuchar sus demandas.

Mientras tanto, el tráfico se vio entorpecido por siete horas y media.

Fue después de la siete de la noche que Caminos y Puentes Federales publicó en sus redes sociales que los manifestantes se retiraban y que restablecía la circulación en ambos sentidos de la autopista México Puebla.

Origen bloqueo

Los familiares de la víctima y los lesionados indicaron que el posible homicida, que fue detenido por pobladores y entregado a la policía municipal, fue liberado.

Esa situación desató la molestia de los habitantes, quienes en protesta decidieron cortar la circulación de la concurrida autopista.