Cierran la México-Querétaro por explosión de pipa de gas|VIDEO

Una pipa de gas explotó en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CDMX) la noche de este martes 13 de enero de 2026.

⚠️ Estalla pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro



Está a la altura del kilómetro 80 perteneciente a Tepeji del Río, dirección CDMX

La policía municipal de Tepeji del Río reportó la explosión. Bomberos de tres municipios combaten el incendio, el cual fue perceptible a kilómetros por decenas de automovilistas en el lugar.

En redes sociales han circulado videos que dimensionan la magnitud de las llamas y el caos vial que se ha generado para sofocar el fuego.

La policía municipal de #TepejiDelRío reporta la explosión de una pipa en el kilómetro 79 de la #México - #Querétaro, en una área fuera de la autopista.



Bomberos de 3 municipios combaten el incendio.



No reportan víctimas.



Más detalles: https://t.co/YDQpZ7ECGT pic.twitter.com/EBpoKx39Xq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

Explosión de pipa de gas no deja lesionados

Aunque el percance ocurrió en una área fuera de la autopista, la afectación se ha registrado en los carriles de la vialidad.

Hasta el momento, no reportan víctimas, no obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, informó que personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes.

⚠️🚨 Ante la explosión de una pipa de gas en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro en #Edomex, activamos protocolo en #IMSSEdomexOriente y nuestro personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes.

Cierran la México-Querétaro por explosión de pipa de gas

La Guardia Nacional, a través de su cuenta de X, informó que debido a la explosión de la pipa de gas, y para sofocar el fuego, se cerró de manera total el paso vehicular.