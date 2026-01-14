Logo Inklusion Sitio accesible
Cierran la México-Querétaro por explosión de pipa de gas|VIDEO

La explosión de una pipa se registró en la zona de la autopista México-Querétaro. El percance se registró con rumbo a CDMX; cierran por completo el paso.

Pipa de gas explota en la México-Querétaro.
La explosión de una pipa de gas en la México-Querétaro se registró con rumbo a CDMX.|Guardia Nacional Carreteras
Escrito por:  Iván Ramírez

Una pipa de gas explotó en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CDMX) la noche de este martes 13 de enero de 2026.

La policía municipal de Tepeji del Río reportó la explosión. Bomberos de tres municipios combaten el incendio, el cual fue perceptible a kilómetros por decenas de automovilistas en el lugar.

En redes sociales han circulado videos que dimensionan la magnitud de las llamas y el caos vial que se ha generado para sofocar el fuego.

Explosión de pipa de gas no deja lesionados

Aunque el percance ocurrió en una área fuera de la autopista, la afectación se ha registrado en los carriles de la vialidad.

Hasta el momento, no reportan víctimas, no obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, informó que personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes.

Cierran la México-Querétaro por explosión de pipa de gas

La Guardia Nacional, a través de su cuenta de X, informó que debido a la explosión de la pipa de gas, y para sofocar el fuego, se cerró de manera total el paso vehicular.

