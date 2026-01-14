Cierran la México-Querétaro por explosión de pipa de gas|VIDEO
La explosión de una pipa se registró en la zona de la autopista México-Querétaro. El percance se registró con rumbo a CDMX; cierran por completo el paso.
Una pipa de gas explotó en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CDMX) la noche de este martes 13 de enero de 2026.
⚠️ Estalla pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 14, 2026
Está a la altura del kilómetro 80 perteneciente a Tepeji del Río, dirección CDMX pic.twitter.com/7DWB5dasun
La policía municipal de Tepeji del Río reportó la explosión. Bomberos de tres municipios combaten el incendio, el cual fue perceptible a kilómetros por decenas de automovilistas en el lugar.
En redes sociales han circulado videos que dimensionan la magnitud de las llamas y el caos vial que se ha generado para sofocar el fuego.
La policía municipal de #TepejiDelRío reporta la explosión de una pipa en el kilómetro 79 de la #México - #Querétaro, en una área fuera de la autopista.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
Bomberos de 3 municipios combaten el incendio.
No reportan víctimas.
Más detalles: https://t.co/YDQpZ7ECGT pic.twitter.com/EBpoKx39Xq
Explosión de pipa de gas no deja lesionados
Aunque el percance ocurrió en una área fuera de la autopista, la afectación se ha registrado en los carriles de la vialidad.
Hasta el momento, no reportan víctimas, no obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, informó que personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes.
⚠️🚨 Ante la explosión de una pipa de gas en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro en #Edomex, activamos protocolo en #IMSSEdomexOriente y nuestro personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes.— IMSS Edomex Oriente (@IMSSedomexote) January 14, 2026
Cierran la México-Querétaro por explosión de pipa de gas
La Guardia Nacional, a través de su cuenta de X, informó que debido a la explosión de la pipa de gas, y para sofocar el fuego, se cerró de manera total el paso vehicular.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1gZkJYk2KS— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 14, 2026