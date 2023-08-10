Autopsia de María Fernanda Sánchez concluye que no presentaba signos de violencia

La Embajada de México en Alemania informó que la autopsia de María Fernanda Sánchez concluye que la joven estudiante no registraba signos de violencia, pero la causa de su muerte seguirá bajo investigación.

"La autopsia confirma la identidad por huellas dactilares y que no presenta huellas de violencia. La investigación continúa, incluyendo estudios para determinar la causa y momento precisos del fallecimiento", compartió la representación diplomática en un comunicado autorizado por la familia de María Fernanda Sánchez.

Agregó que los estudios complementarios pueden durar entre 8 y 12 semanas, es decir, a más tardar en octubre se revelarían las causas de su fallecimiento tras ser reportada como desaparecida el pasado 22 de julio.

Familia de María Fernanda Sánchez pide privacidad en su duelo

La familia de María Fernanda Sánchez, a través de la Embajada de México en Alemania, también solicitó privacidad en su duelo y afirmaron que darán puntual seguimiento a la investigación que realizan las autoridades de ese país.

Un día antes, Karen Sommer, vocera de la Fiscalía de Berlín, confirmó que el cuerpo no será entregado a la familia hasta que concluyan todos los estudios forenses y se confirmen las verdaderas causas de la muerte de la mexicana que acudió a Alemania para estudiar una maestría.

Las autoridades también agregaron que los estudios se retrasaron debido a la carga de trabajo en la institución, pero confirmaron que, en breve, se aportarán más datos sobre estos hechos.

Así fue la desaparición de María Fernanda Sánchez en Alemania

De acuerdo con la Policía Criminal del Estado, María Fernanda Sánchez salió el 22 de julio de su departamento, ubicado en Büchnerweg, distrito de Treptow-Köpenick, pero nunca regresó.

La @EmbaMexAle, en acuerdo con los padres de María Fernanda, comparte el siguiente #ComunicadoDePrensa. pic.twitter.com/uZPYCAmKku — EmbaMex Alemania (@EmbaMexAle) August 10, 2023

Fueron sus conocidos en Alemania quienes, unas horas después, confirmaron que no respondía las llamadas, motivo por el que se trasladaron a su vivienda, sitio en el que encontraron intactas las pertenencias de la estudiante mexicana egresada del Tecnológico de Monterrey.

Una semana después, la Fiscalía de Berlín confirmó que halló el cuerpo de la joven. “La persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte en el Canal Teltow en Adlershof esta tarde. De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros", afirmó en un tuit.