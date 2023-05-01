Niños hambrientos y asfixiados por miembros de culto en Kenia, revelan autopsias

Los cuerpos de varios niños exhumados en el este de Kenia mostraban signos de inanición y, en algunos casos, de asfixia, informó un patólogo del Gobierno de Kenia, esto luego de que se efectuaron las primeras autopsias a más de 100 personas vinculadas a un culto que vaticinaba el fin del mundo.

Este lunes primero de mayo (2023), los investigadores señalaron que habían completado 10 autopsias, de nueve niños de entre 18 meses y 10 años, y de una mujer adulta, de los 101 cuerpos descubiertos el mes pasado en tumbas poco profundas en el bosque de Shakahola, en el condadode Kilifi, Kenia.

Las autoridades de Kenia sostienen que los muertos eran seguidores de la Iglesia Good News International, dirigida por el pastor Paul Mackenzie, a quien acusan de instruir a los fieles a matarse de hambre para ser los primeros en ir al cielo antes del supuesto fin del mundo.

Dozens of Kenyans came to identify the remains of their relatives, thought to have starved themselves to death in hope of going to heaven after joining the self-proclaimed Good News International Church, led by Patrick Mackenzie https://t.co/aGSE8LULYz pic.twitter.com/AZmKhlTMHK — Reuters (@Reuters) April 27, 2023

Primeras autopsias evidencian niños hambrientos y asfixiados por miembros de culto en Kenia

Ocho miembros del culto que fueron encontrados demacrados en el bosque, murieron más tarde y hasta el momento, 44 personas han sido rescatadas. Caabe señalar que Mackenzie ha estado bajo custodia policial desde el 14 de abril (2023) junto con otros 14 presuntos miembros de la secta.

Johansen Oduor, patólogo jefe del Gobierno de Kenia, señaló que: "En general, la mayoría de ellos tenían rasgos de inanición. Vimos rasgos de personas que no habían comido. No había alimentos en el estómago", además de que dos personas mostraban signos de asfixia.

Bodies of the 58 followers of the Good News International Church in Kenya were exhumed from forests near the church belonging to pastor Paul Makenzie Nthenge, who is in custody and awaiting court appearance pic.twitter.com/V5AJOZdMyM — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 24, 2023

Muertes por culto em Kenia, una de las peores tragedias en la nación africana

Las muertes representan a una de las peores tragedias relacionadas con un culto en la historia reciente y se espera que el número de víctimas aumente aún más, ya que la Cruz Roja de Kenia afirma que más de 300 personas han sido reportadas como desaparecidas.

La mayoría de los cuerpos recuperados hasta ahora pertenecen a niños, ha informado el ministro del Interior, Kithure Kindiki, mientras que Oduor señaló que el Gobierno ha estado recabando muestras de ADN de personas que habían denunciado la desaparición de familiares.