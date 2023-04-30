¿Fe o riesgo? Sectas que han llevado a la muerte a sus seguidores

Algunos grupos religiosos conocidos como sectas tienen acciones peligrosas contra sus feligreses. Y es que en no pocas ocasiones, ciertas organizaciones de este tipo han llevado incluso a la muerte a varios de sus seguidores.

Sin embargo, ¿qué es una secta? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo, es decir, contrario a los hábitos o prácticas admitidos en la sociedad.

Recientemente, la iglesia Good News International en Kenia convenció a sus feligreses a dejar de comer, con el fin de alcanzar el cielo, ya que según el líder del grupo, Patrick Mackenzie, el mundo terminaría el pasado 15 de abril. Este hecho ha dejado al menos 150 muertos y 30 sobrevivientes.

¿Cuáles sectas han sido mortíferas?

En la historia reciente, diversas sectas orillaron a sus seguidores a condiciones de maltratos tales que terminaron por morir. Aquí algunas de ellas.

El Templo del Pueblo

La organización religiosa llamada El Templo del Pueblo tuvo sus inicios en la década de 1950. Su líder era Jim Jones, un estadounidense quien admiraba las enseñanzas de Jesucristo y de Vladímir Ivanovich Lenin.

El sujeto responsable de dicho grupo aseguraba ser perseguido por las autoridades de Estados Unidos, como la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, por lo cual invitó a sus feligreses a seguirlo en un pueblo remoto en Guyana, en Sudamérica.

Jim Jones trends with Junior, Virginia, Artemis and Medvedev. Jim Jones' #Jonestown's cult: 900 dead because Jones told his followers to "drink the Kool Aid" (actually Flavor Aid laced with cyanide). Such a horror! Please avoid #conspiracies and #fakenews. pic.twitter.com/QeGMTu20Jr — USAS - Historian, Traveler, Planet Earth Advocate! (@USAS_WW1) April 21, 2023

En dicha localización, Jones tuvo un rancho de 100 hectáreas, el cual nombro Jonestown, en honor a su nombre. Las personas debían enfrentar trabajos forzados consistentes en recolectar comida, además de sufrir diarreas, fiebres altas y “simulacros de ataque”, donde los feligreses debían elegir entre luchar contra los enemigos de su líder o quitarse la vida ingiriendo un líquido que en un fututo tendría veneno.

En octubre de 1978, Leo Ryan, congresista estadounidense, organizó un viaje a Guyana para verificar lo que sucedía, pero esa misión terminó cuando integrantes del Templo del Pueblo los asesinaron. Tras ello, Jones llamó a sus seguidores para ingerir un refresco con cianuro. Más de 900 personas murieron, entre ellas niños y mujeres.

Secta Davidiana

En 1993, la secta Davidiana, proveniente del grupo religioso Davidianos Adventistas del Septimo Día, acaparó los titulares delos medios después de que Vernon Howell, quien se asumió como el último profeta, protagonizó una lucha contra las autoridades de Estados unidos

El sujeto fue acusado de abusos sexuales y tráfico de armas. Además, según sus interpretaciones, Apocalipsis estaba cerca, para lo cual David Koresh, como se hizo llamara, reclutó un “ejército de Dios” y comenzó a acumular armas.

Shakahola picnic is almost the same as Waco picnic that happened in Texas where 76 cult members died under the leadership of David Koresh back in 1993, I swear I had nothing to do with this... pic.twitter.com/rvqSf2IB8R — LUCIFER (@lucyferDCLXVI) April 26, 2023

Ante ello, las autoridades de la Unión Americana reaccionaron y sitiaron el complejo ubicado en Waco, Texas, durante 51 días hasta que el 19 de abril lanzaron gases lacrimógeno y ocurrió un gran incendio que dejó cenizas el complejo. 79 feligreses murieron

La Puerta del Cielo o Heaven's Gate

La secta conocida como La Puerta del Cielo o Heaven’s Gate mezclaba creencias de la iglesia presbiteriana y agregaba conceptos sobre los extraterrestres, ya que supuestamente Dios era un alienígena.

En 25 de marzo de 1997, el líder del grupo Marshall Appelwhite, convenció a sus seguidores a comer un puré de manzana mezclado con barbitúricos, así como tragos de vodka. Supuestamente, las almas liberadas de las personas ascenderían a una nave espacial que viajaría al cometa Hale-Bopp, que los llevaría a un huevo hogar. 39 personas fallecieron.

