¡Paseando por la calle! Aseguran a cachorro de tigre de bengala en Zapopan

Autoridades aseguraron, en buenas condiciones el cachorro de tigre de bengala en la colonia Santa Margarita en Zapopan, Jalisco.

Fue por medio de llamadas que las autoridades de Seguridad Pública dieron con el paradero del sujeto que se encontraba paseando al tigre por las calles de las colonia.

“Por medio de los teléfonos de emergencia se reciben varias llamadas de que se está viendo a una persona paseando a un tigre en una avenida de Zapopan, las autoridades de seguridad pública dan con el paraderos de la persona y el tigre y se da aviso a las autoridades federales para el proceder. Este animal es entregado de manera voluntaria” indica Yamile Lotfe, Salud Animal Zapopan.

¿Qué paso con el tigre de bengala?

El animal deberá de permanecer bajo observación mientras se acredita la legal propiedad del felino. Los tigres sí pueden ser comercializados , de manera legal, mientras que el propietario acredité los permisos y las condiciones para conservar al ejemplar de una manera segura.

“Los propietarios puedan decir donde se va a tener este animal, y que el espacio donde va estar tenga las características que las autoridades federales nos marcan en las normativas. El animal se encuentra en las instalaciones de Villa fantasía para su resguardo, es un tigre de aproximadamente 6 meses de edad, está muy tranquilo en buen estado de salud”, refirió.

Cabe mencionar que tigres, leones o cualquier felino mayor no son mascotas, no deben pasearse en la calle; “no es para traerlos en centros comerciales como si fueran perros, la misma ley nos marca, no son mascotas y no se les puede dar el tratamiento como si lo fueran”, menciona la Directora Protección Animal Zapopan .

¿Sabías que el maltrato animal es un delito?

Maltrato animal en México

Otro caso de maltrato animal en Jalisco fue el 11 de octubre, cuando un hombre arrastraba a su perro con una cuerda mientras este iba a bordo de su motocicleta, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, sin embargo no se logró identificar al responsable del hecho.

Mientras que en la Ciudad de México, se difundió el momento exacto en el que una perrita fue abandonada en la alcaldía Tlalpan . A pesar de que el can fue liberada, minutos más tarde regresó al lugar donde fue dejada con la esperanza de que sus antiguos dueños regresen por ella.

El código penal impone una multa equivalente de 20 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que equivale a mil 924 a 28 mil 866 pesos. En casos de reincidencia, se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión, esto en Jalisco.