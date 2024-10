Indignación en Jalisco: Buscan a motociclista por arrastrar y golpear a un perrito en Ixtlahuacán

¡El maltrato animal no se detiene! En Jalisco, un hombre fue captado arrastrando con una cuerda a su perrito, mientras este iba a bordo de su motocicleta en calles del municipio de Ixtlahuacán del Río, durante la tarde del viernes 11 de octubre.

El video causó tal indignación en redes sociales, ya que las imágenes muestran claramente cómo el hombre no le basta con amarrar al perrito en la parte trasera del vehículo, sino al ver que el can no avanza, este se baja y lo empieza a patear.

Aunque la agresión no termina ahí, porque el hombre decide cargarlo y subirlo a la moto, pero el perrito temeroso se intenta zafar de la cuerda y termina colgado. Pese a que las personas se acercaron para ver que ocurría, al motociclista poco le interesó y se marchó a gran velocidad, sin importar que el perrito fuese arrastrado del cuello.

Debido al video, internautas piden el apoyo de las personas para lograr identificar a este sujeto y que se enfrente a la justicia por el delito de maltrato animal , así como rescatar al perrito de las condiciones en las que vive.

🚨Maltratan a un perro 🚨



En este video se puede ver cómo una persona arrastra y patea a un perrito indefenso, esto sucedió en San Antonio de los vázquez Municipio de Ixtlahuacán del Río.

Esperemos justicia por ese pobre animal indefenso.#viral2024 #viralvideo #justice pic.twitter.com/6mLqLiTw3h — May (@Randomclip28452) October 15, 2024

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Jalisco?

El maltrato animal se define como el comportamiento irracional de una persona hacia un animal, con la intención de causar daño, sufrimiento, estrés o, incluso, llevarlo a la muerte. Sin embargo, abandonarlos, o no tenerlos en buenas condiciones de salud, es considerado un delito, de acuerdo con Ley de Protección y Bienestar de los Animales.

Con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de nuestros animales de compañía, en Jalisco, el código penal impone una multa equivalente de 20 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que equivale a mil 924 a 28 mil 866 pesos. En casos de reincidencia, se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión.

¿Cómo puedo denunciar maltrato animal en Jalisco?

Para interponer una denuncia sobre maltrato animal, el Gobierno de Jalisco señala que las personas deben presentarse con la autoridad municipal correspondiente, para canalizar el caso ante Unidades de Protección Animal. Se debe presentar pruebas sobre las condiciones físicas y de conducta del animal, para que elementos de la fiscalía puedan valorar.

Si lo deseas, te puedes dirigir a la Fiscalía Estatal en Guadalajara , ubicada en C.14, Colón Industrial, 44940 o comunicarte al 33 3837 6000 para más información. De igual forma, la denuncia se puede realizar al número de emergencias 911.