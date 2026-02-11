Después de una prolongada incertidumbre que se extendió por casi un bienio, las autoridades del estado de Puebla han confirmado la localización sin vida de Diana Estrella Olmos y María Fernanda Guerrero.

Ambas mujeres, cuyo rastro se perdió durante los primeros meses del año 2024, fueron encontradas en las inmediaciones de la zona conocida como Lomas de Coyopotrero, perteneciente a la demarcación de San Jerónimo Caleras. Tras la realización de los procedimientos legales y científicos correspondientes, los restos mortales han sido restituidos a sus respectivos núcleos familiares.

Encuentran sin vida a Diana Estrella y María Fernanda en Puebla tras casi dos años de búsqueda

La notificación oficial sobre este suceso corrió a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La institución detalló que el descubrimiento de los cuerpos derivó en una serie de análisis forenses exhaustivos para garantizar la certeza en la identidad de las víctimas.

Se informa que Diana Estrella Olmos Pérez fue localizada.

¡Gracias por tu ayuda! pic.twitter.com/DUvScUzUGp — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) February 9, 2026

Según los registros asentados en los dictámenes de identificación humana identificados bajo los folios 036/I.H./2026 y 037/I.H./2026, los restos ingresaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense el pasado 6 de febrero de 2026.

Los peritos encargados del caso señalaron que, al momento del ingreso, los cuerpos presentaban un proceso de descomposición sumamente avanzado, lo que requirió la intervención del equipo colegiado de expertos.

La Fiscalía confirma el avance forense en la identificación de las víctimas y la entrega a sus familias

A raíz de estos acontecimientos, la instancia encargada de la localización de individuos modificó formalmente el registro de ambas jóvenes, pasando de un estado de ausencia a la categoría de localizadas. Este cambio administrativo cierra un ciclo de rastreo que se mantuvo activo desde el 3 de marzo de 2024, fecha en la que se tuvo el último contacto con ellas.

Los reportes iniciales indicaban que Diana Estrella fue vista por última vez en la mencionada colonia Lomas de Coyopotrero, mientras que el paradero de María Fernanda se desconocía desde que fue observada en el Fraccionamiento El Roble 1, dos puntos geográficos situados dentro del mismo perímetro de San Jerónimo Caleras.

Se informa que María Fernanda Guerrero Barajas fue localizada.

¡Gracias por tu ayuda! pic.twitter.com/nBgc2mb44Y — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) February 9, 2026

Efrén N., alias La Rana, señalado como sospechoso en la desaparición de las jóvenes

n

En cuanto a las líneas de investigación sobre la autoría de estos hechos, el entorno cercano a las víctimas ha señalado directamente a un individuo. Se trata de un sujeto identificado como Efrén N., conocido bajo el alias de La Rana, quien anteriormente se desempeñó como integrante de la corporación de seguridad estatal. Según las declaraciones de los parientes, este hombre es el presunto implicado en los eventos que derivaron en la desaparición forzada de las jóvenes poblanas.

A pesar de estos señalamientos directos, la representación social continúa con el desarrollo de las diligencias judiciales integradas en los expedientes de investigación correspondientes.

El objetivo primordial de los agentes ministeriales en esta etapa consiste en establecer con total precisión técnica cuáles fueron las causas que provocaron el fallecimiento de las víctimas. Estas conclusiones científicas serán fundamentales para sustentar la acción penal contra quienes resulten responsables de estos crímenes, asegurando que el proceso jurídico se apegue a la normativa vigente.

