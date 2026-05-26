¡Horror en Veracruz! Hombre ataca a perro con machete y deja a varios heridos

Otro caso de violencia contra animales se registró en México, en esta ocasión entre los habitantes de la colonia Francisco I. Madero, en Cosoleacaque, Veracruz, donde varios perros fueron atacados brutalmente por un sujeto que presuntamente recorrió las calles armado con un machete.

El brutal ataque dejó a uno de los perros muerto a causa de las heridas causadas por el hombre.

Así ocurrió el ataque a perros en Veracruz

De acuerdo con testimonios de pobladores, el agresor habría lesionado a varios perros que se encontraban en la vía pública, el ataque provocado con un arma punzocortante dejó al menos tres heridos de gravedad. El incidente provocó enojo entre los vecinos de la zona, quienes rápidamente exigieron un castigo.

El caso generó una fuerte reacción entre habitantes de la zona, algunos incluso advirtieron que una agresión así pudo haber terminado contra una persona, por lo que pidieron que el caso no quede impune y sea esclarecido a fondo por la autoridad ministerial.

De acuerdo con reportes de la periodista Heidi Castellanos, vecinos de la colonia Patria Libre denunciaron la brutalidad de las agresiones contra los perros atacados. Giovanni Reyes, habitante del sector, relató que uno de los animales recibió heridas en la cabeza, mientras que otro sufrió una lesión profunda en el lomo y un tercero resultó herido en una de sus patas, con daños que casi alcanzaban el hueso.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Veracruz?

¡Atención! En Veracruz, el maltrato animal está tipificado como delito dentro del Código Penal del Estado, entre las sanciones están:



Prisión

Multas económicas

Aseguramiento de otros animales que pudiera tener bajo su cuidado el agresor

Cuando las agresiones provocan lesiones o sufrimiento, las penas pueden alcanzar hasta dos años de cárcel. Pero si el maltrato deriva en la muerte del animal, las condenas aumentan de uno a tres años de prisión, además de sanciones económicas más severas.

Detienen en Veracruz a presunto responsable por la muerte de un perrito en Hacienda Sotavento

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Williams Agustín “N”, señalado como presunto responsable del delito de maltrato o crueldad animal, luego de la muerte de un perro en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la autoridad estatal, la captura fue realizada el pasado lunes 25 de mayo mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) y elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional Veracruz.