Localizan a niña de 12 años desaparecida en Toluca varios días; hay cinco detenidos

Lo que comenzó como una desaparición reportada por una familia en Toluca terminó convirtiéndose en un caso que se resolvió, uno de los pocos que podría dar por cerrada una carpeta de investigación; se trata de una niña de 12 años que fue vista por última vez el 22 de mayo en La Magdalena Otzacatipan, cuando salió a jugar y ya no regresó.

La búsqueda se mantuvo durante dos días hasta que una publicación en redes cambió el rumbo del caso: alguien creyó reconocerla en un establecimiento de la zona. Ese aviso, compartido y replicado rápidamente, terminó por activar la respuesta de autoridades.

Menor de 12 años habría sido víctima de secuestro

No fue una línea oficial la que primero dio resultados, sino una alerta ciudadana. La imagen de la menor comenzó a circular hasta llegar a personas que la identificaron en San Cristóbal Huichochitlán.

Esa coincidencia permitió ubicarla a unos kilómetros de donde desapareció. Al ser localizada, la menor habría relatado que no se trató de una ausencia voluntaria, sino de una posible privación de la libertad.

Cinco detenidos tras la desaparición de una menor en Toluca

Con la información recabada, las autoridades llegaron a un domicilio señalado como punto clave. Ahí se detuvo a cinco personas, entre ellas una mujer y un menor de edad.

Sin embargo, el despliegue no ocurrió en calma. Vecinos y familiares llegaron al sitio en medio de la indignación y la exigencia de respuestas inmediatas. La situación escaló al punto de intentar hacer justicia por cuenta propia, lo que obligó a la intervención de fuerzas estatales y municipales para evitar un linchamiento.

¿Qué sigue ahora en la investigación del caso?

Las autoridades ya trabajan con dos líneas claras: por un lado, la declaración de la menor; por otro, la posible participación de los detenidos. Hasta ahora, dos de ellos estarían directamente relacionados con la desaparición, mientras que el resto sigue bajo análisis.

La definición legal se espera en las próximas horas, mientras continúa la investigación para determinar si hubo otros delitos involucrados durante el tiempo que la menor estuvo ausente. Mientras tanto, la familia recibe acompañamiento médico y psicológico en medio de un caso que todavía tiene puntos por aclarar.