Reemplacamiento Edomex 2026: consulta en minutos si ya te toca cambiar placas y evita multas

El programa de reemplacamiento 2026 en el Edomex sigue operando durante junio con el objetivo de contar con un padrón de vehículos actualizado que ayude a evitar la prevención de delitos. El gobierno del Estado de México hizo un llamado urgente a miles de conductores a modificar sus placas y evitar costosas multas con base en lo establecido en el Reglamento de Tránsito estatal.

¿Quiénes deben hacer el reemplacamiento en junio?

Durante este mes, el trámite corresponde a los vehículos con terminación de placas 5 y 6; además, las autoridades recordaron que el programa aplica para autos particulares con placas expedidas en 2021, así como unidades con láminas 2020 o anteriores que no realizaron la renovación durante 2025.

La vigencia de las placas en el Estado de México es de cinco años; por ello, miles de automovilistas deberán revisar la fecha de expedición que aparece en su tarjeta de circulación para evitar problemas durante verificaciones o revisiones de tránsito.

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Estas son las infracciones de no cambiar placas en Edomex en el mes de junio

Las autoridades mexiquenses advirtieron que los conductores que no realicen el trámite durante este mes podrían recibir sanciones equivalentes a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; además, no podrán verificar su vehículo mientras mantengan placas sin vigencia.

También existe el riesgo de enfrentar problemas administrativos durante operativos de tránsito; en algunos casos, elementos de seguridad pueden retirar las placas y remitir la unidad al corralón cuando el vehículo no cumple con la documentación actualizada.

Revisa si tus placas están vigentes o debes cambiarlas

Los automovilistas pueden consultar la vigencia directamente en la tarjeta de circulación; otra opción es ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde aparece la fecha exacta de vencimiento de las láminas.

Las autoridades también aclararon que las placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán vigencia conforme a la fecha marcada en la tarjeta de circulación; en esos casos, el trámite deberá realizarse dentro de los quince días hábiles posteriores al vencimiento o anticiparse dentro del calendario oficial de reemplacamiento.

El calendario de reemplacamiento en el Estado de México se encuentra dividido por meses y depende del último número de tus placas; por ello, las autoridades recomendaron revisar con anticipación la terminación de las láminas para evitar retrasos, multas o problemas durante el trámite vehicular.

