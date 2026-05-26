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¡Imágenes impactantes! Captan fuerte tornado en Coahuila; alertan por más torbellinos

Así fue como captaron un tornado entre Zaragoza y Acuña, Coahuila; la CNPC mantiene alerta por la posible formación de más torbellinos en el norte.

VIDEO se forma un tornado en Coahuila martes 26 de mayo
|Redes sociales

Escrito por: Iveth Ortiz

Habitantes de la zona limítrofe de los municipios de Zaragoza y Acuña se vieron sorprendidos por la formación de un tornado, la tarde de este martes 26 de mayo en Coahuila.

Los videos no tardaron en difundirse en redes sociales, donde se pudo observar como el tornado arrasó con parte de la vegetación en la zona norte del estado. Por su parte, Conagua advirtió que una celda en rotación podría generar más torbellinos en la entidad.

VIDEO: Así captaron el tornado en Coahuila

Desde la mañana se venía advirtiendo que una zona de tormenta con movimiento giratorio se desplazaba hacia el este y noroeste de Coahuila, por lo que Protección Civil emitió una alerta preventiva por formación de tornados.

Y el aviso no fue en vano, porque alrededor de las 14:00 horas fue captado este ciclón, cerca del ejido Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza. En el video se puede ver como la columna de aire gira violentamente, creando una forma de embudo.

Por fortuna, el fenómeno natural no dejó personas heridas, ya que este se produjo en una zona con vegetación, y no habían casas aledañas.

En Muzquiz también se difundieron las imágenes de la formación de un torbellino, que no fue tan fuerte como el tornado, pero que igual causó sorpresa.

¿Por qué se formó un tornado en Coahuila?

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán informó que se formó un torbellino en Acuña, pero no fue necesario evacuar a las personas, ya que este fenómeno ocurrió en una zona despoblada.

Pese a esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que sí se formó un tornado cerca del ejido Santa Eulalia, mientras que otra celda se dirigió hacia la localidad de Jiménez.

A pesar de su fuerza, el tornado no dejó daños como el que ocurrió el 25 de mayo de 2015 en Ciudad Acuña, y que dejó un saldo devastador de 14 personas muertas y casi 200 heridos.

¿Cómo se forma un tornado?

Los tornados se forman cuando hay una combinación de aire cálido y húmedo cerca del suelo, aire frío y seco arriba. Se origina cuando hay mal tiempo por nubes de tormentas negras, lo que hace que el aire empiece a girar dentro de una tormenta intensa, a menudo una supercélula.

Donde más suelen ocurrir es en la zona norte de México, especialmente al final de la primavera y también en verano hasta la transición al otoño. Las entidades más afectadas, por lo general, son:

  • Coahuila.
  • Tamaulipas.
  • Chihuahua.

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