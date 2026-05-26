¡Imágenes impactantes! Captan fuerte tornado en Coahuila; alertan por más torbellinos

Habitantes de la zona limítrofe de los municipios de Zaragoza y Acuña se vieron sorprendidos por la formación de un tornado, la tarde de este martes 26 de mayo en Coahuila.

Los videos no tardaron en difundirse en redes sociales, donde se pudo observar como el tornado arrasó con parte de la vegetación en la zona norte del estado. Por su parte, Conagua advirtió que una celda en rotación podría generar más torbellinos en la entidad.

Tornado violento en estos momentos en coahuila mexico. Situación extremadamente peligrosa, TOME REFUGIO pic.twitter.com/VSgoJPEkWi — 𝓖𝓷_𝔀𝔁 ⛈ (@gnn_wx) May 26, 2026

VIDEO: Así captaron el tornado en Coahuila

Desde la mañana se venía advirtiendo que una zona de tormenta con movimiento giratorio se desplazaba hacia el este y noroeste de Coahuila, por lo que Protección Civil emitió una alerta preventiva por formación de tornados.

Y el aviso no fue en vano, porque alrededor de las 14:00 horas fue captado este ciclón, cerca del ejido Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza. En el video se puede ver como la columna de aire gira violentamente, creando una forma de embudo.

Por fortuna, el fenómeno natural no dejó personas heridas, ya que este se produjo en una zona con vegetación, y no habían casas aledañas.

En Muzquiz también se difundieron las imágenes de la formación de un torbellino, que no fue tan fuerte como el tornado, pero que igual causó sorpresa.

🌪⚠️ Reporte de #tornado esta tarde (reporte de las 14:00 hrs centro de México) visto desde Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, #Coahuila.



📸 Videos de Asalia Yanitza y Pulguita Cibernética. pic.twitter.com/NeZbM2ih0I — Tornados México (@TornadosMexico) May 26, 2026

¿Por qué se formó un tornado en Coahuila?

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán informó que se formó un torbellino en Acuña, pero no fue necesario evacuar a las personas, ya que este fenómeno ocurrió en una zona despoblada.

Pese a esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que sí se formó un tornado cerca del ejido Santa Eulalia, mientras que otra celda se dirigió hacia la localidad de Jiménez.

🟡 @PCcoahuila y Bomberos de Acuña informan que durante la tarde de hoy se registró la formación de 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗼 en la región norte del estado, en la zona limítrofe entre los municipios de 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐳𝐚 y 𝐀𝐜𝐮𝐧̃𝐚, cerca del ejido 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐄𝐮𝐥𝐚𝐥𝐢𝐚.



La #CNPC de… pic.twitter.com/cikSKQv9Z8 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 26, 2026

A pesar de su fuerza, el tornado no dejó daños como el que ocurrió el 25 de mayo de 2015 en Ciudad Acuña, y que dejó un saldo devastador de 14 personas muertas y casi 200 heridos.

¿Cómo se forma un tornado?

Los tornados se forman cuando hay una combinación de aire cálido y húmedo cerca del suelo, aire frío y seco arriba. Se origina cuando hay mal tiempo por nubes de tormentas negras, lo que hace que el aire empiece a girar dentro de una tormenta intensa, a menudo una supercélula.

Donde más suelen ocurrir es en la zona norte de México, especialmente al final de la primavera y también en verano hasta la transición al otoño. Las entidades más afectadas, por lo general, son:

