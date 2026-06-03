Sin acuerdos: CNTE desata destrozos en la SEP y dejan a dos policías heridos

La indignación y el caos vial alcanzaron su punto máximo en la Ciudad de México. Lo que inició como una jornada de protestas por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) escaló rápidamente a un escenario de violencia y vandalismo en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre Avenida Universidad.

Armados con mazos, integrantes de la CNTE comenzaron a causar destrozos severos en la estructura y los accesos de las oficinas de la SEP, rompiendo vidrios y vandalizando el inmueble público sin que ninguna corporación pudiera frenar el ataque a tiempo.

Mientras el corazón de la capital se desmoronaba entre bloqueos, se reportó de manera oficial que dos policías resultaron lesionados tras los choques físicos con los manifestantes.

#IMPORTANTE | Reportan a una mujer policía lesionada tras los choques con integrantes de la CNTE en Av. Universidad. Los manifestantes causan destrozos con mazos en la SEP mientras la vialidad sigue colapsada.



¿Y las autoridades? La @SEGOB_mx sigue como una oficina inerte e… pic.twitter.com/mATulzPKME — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

Dos policías lesionados tras protesta de la CNTE en la SEP

Tras los momentos de fricción durante la protesta de los maestros disidentes, el personal médico tuvo que ingresar a las oficinas de la dependencia para auxiliar a los uniformados que resguardaban el inmueble.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a dos policías que se encontraban al interior de las instalaciones de la SEP. Según los reportes del cuerpo de rescate, uno de los elementos presentó un cuadro de desmayo debido al estrés de la situación, mientras que el otro sufrió lesiones menores derivadas de los empujones y el repliegue. Ambos policías tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica completa y descartar cualquier complicación.

La #SSC informa:



Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (#ERUM) atendieron a dos policías que se encontraban al interior de las instalaciones de la @SEP_mx, por desmayo y lesiones menores, los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención médica.… pic.twitter.com/fRYLZWAuQb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 3, 2026

CNTE paraliza la CDMX por tercer día consecutivo

El colapso de la vialidad en Avenida Universidad y los puntos más importantes de la capital no es un evento aislado de esta tarde. La CNTE mantiene estrangulada la movilidad de la CDMX como parte de una jornada de presión que comenzó desde el lunes pasado.

Tan solo el martes pasado realizaron bloqueos viales y destrozos en avenida Reforma, donde también vandalizaron y derribaron algunas estatuas con motivo del Mundial de Fútbol.