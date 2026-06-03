Para asegurar una placa conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de edición limitada, debes verificar si cumples con los requisitos para poder conseguirla. Te dejamos aquí las condiciones regulatorias básicas.

El trámite está destinado de forma exclusiva para automóviles de uso particular, por lo que las motocicletas quedan completamente descartadas de esta convocatoria. Al ser una campaña especial de colección, el inventario total está topado a un máximo de 60 mil matrículas en la capital.

¿Cuáles son los requisitos para las placas del Mundial 2026 en CDMX?

El primer paso consiste en tener un perfil activo en el portal Llave CDMX. En lo que respecta al estado del vehículo, este debe encontrarse al corriente y libre de problemas legales o fiscales: es obligatorio que no cuente con reportes de robo, que no deba tenencias de años anteriores y que no tenga infracciones de tránsito pendientes de pago.

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En cuanto a los papeles que debes tener a la mano, el sistema te solicitará cargar la factura original o título de propiedad del coche, el comprobante de domicilio que certifique la residencia en la capital y la tarjeta de circulación que esté vigente.

Si tu auto ya está registrado en la entidad federativa local, el proceso de cambio es directo; en caso de que venga de otro estado con placas foráneas, el sistema solicitará que presentes la constancia de baja vehicular de la entidad de origen.

¿Cuánto cuestan las nuevas placas conmemorativas de la Copa del Mundo?

El costo establecido para adquirir este juego de láminas futbolísticas es de mil 500 pesos. Una de las grandes ventajas de esta iniciativa de diseño es que el pago es único, lo que significa que a los conductores interesados no se les cobrará ninguna tarifa extra por los conceptos de alta o baja en el padrón del automóvil.

Cabe destacar que este proceso es completamente opcional y no corresponde a un reemplacamiento obligatorio ni generalizado, por lo que si acabas de comprar un auto nuevo o simplemente prefieres mantener el diseño tradicional, puedes tramitar la matrícula normal sin ningún inconveniente.

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Paso a paso: Cómo hacer el trámite en línea y elegir el diseño

Todo el proceso de registro se realiza de manera 100% digital, lo que te evita tener que acudir a perder el tiempo en oficinas gubernamentales. Los pasos para completar la solicitud son muy sencillos:

Primero, debes ingresar a la App CDMX o directamente al sitio web oficial Placas Mundial 2026 CDMX utilizando los datos de acceso de tu cuenta digital. Una vez dentro del portal, el sistema te dará la opción de personalizar el aspecto de tu coche permitiéndote elegir tu diseño favorito entre las tres opciones de color disponibles que se fabricaron para la afición: blanco, negro y dorado.

Posteriormente, deberás realizar la liquidación del costo de mil 500 pesos mediante las opciones de pago en línea seguras que ofrece la misma plataforma.

Para finalizar, tú decides cómo recibir el producto según lo que mejor se acomode a tus horarios: el portal te permite programar una cita para ir a recoger tus metales en un módulo físico de la Secretaría de Movilidad o, si prefieres total comodidad, seleccionar la opción para que te las entreguen directamente en la puerta de tu domicilio.

