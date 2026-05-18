Accidente de avión en Croacia desata tensión con 132 pasajeros a bordo; aeronave termina fuera de pista durante despegue

Momentos de terror se vivieron en Split, en Croacia, luego de que un avión Airbus A220-300 con 132 pasajeros a bordo se saliera de la pista durante una maniobra de despegue abortado; tras el accidente, la aeronave terminó detenida sobre una zona de césped después de atravesar parte del área lateral del aeropuerto.

El percance ocurrió cuando el vuelo OU412 de Croatia Airlines iniciaba su salida rumbo a Fráncfort, en Alemania; según los primeros reportes, los pilotos cancelaron el despegue siguiendo protocolos de seguridad, aunque el avión continuó avanzando hasta abandonar la pista y golpear parte de la estructura de señalización lateral.

¿Qué pasó con el avión en Croacia?

De acuerdo con autoridades aeroportuarias, el Airbus A220-300 presentó un incidente durante la operación de despegue por causas que todavía permanecen bajo investigación; tras salir de la pista, el avión quedó inmovilizado en una zona de hierba cercana al borde del aeropuerto de Split.

Las imágenes posteriores al accidente mostraron a equipos de emergencia rodeando la aeronave mientras pasajeros y tripulación eran evacuados bajo protocolos preventivos; pese a la tensión vivida durante la maniobra, no se reportaron personas heridas.

El avión involucrado tenía apenas 11 meses de operación y formaba parte de la flota reciente de Croatia Airlines; tras el accidente, técnicos aeroportuarios comenzaron trabajos para retirar la aeronave y revisar posibles daños en la pista.

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Pasajeros fueron evacuados tras maniobra de emergencia por accidente en aeropuerto

Las autoridades confirmaron que los 132 pasajeros y los cinco integrantes de la tripulación lograron salir ilesos; sin embargo, el momento generó preocupación debido a la velocidad que alcanzaba el avión antes de que la maniobra fuera cancelada.

La rápida intervención de personal aeroportuario permitió controlar la situación y asegurar la evacuación de los ocupantes mientras unidades de emergencia permanecían desplegadas alrededor de la aeronave.

Abren investigación por accidente en aeropuerto de Split

Después del incidente, organismos de seguridad aérea de Croacia iniciaron una investigación para determinar qué provocó la salida del avión de la pista; por ahora no se ha confirmado si el problema estuvo relacionado con una falla técnica, condiciones operativas o factores humanos.