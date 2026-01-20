¡Dudas en el aire! El Gobierno no aclara el aterrizaje del avión militar estadounidense en México

A tres días del aterrizaje de un avión militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca, la información oficial sigue siendo limitada, además de poco clara, lo que ha generado una serie de cuestionamientos entre especialistas en materia aeronáutica y seguridad nacional. Hasta el momento, no se han presentado detalles verificables acerca de la misión, el alcance real de la operación, ni del marco legal bajo el cual se autorizó el arribo de la aeronave de Estados Unidos en México.

Este caso cobró relevancia pública luego de que Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas , advirtiera posibles irregularidades en el procedimiento seguido por las autoridades mexicanas.

Avión militar de Estados Unidos: ¿Se violó el espacio aéreo mexicano?

Durante una entrevista transmitida hoy martes 20 de enero en Hechos AM , Casas Lías fue contundente: “Se está violando nuestro espacio aéreo y el gobierno respondió tarde y débilmente”, afirmó.

Para el especialista, el aterrizaje del avión militar estadounidense expone falta de claridad, de coordinación institucional y de comunicación oportuna en un asunto que involucra soberanía nacional.

¿Por qué un avión militar aterrizó en un aeropuerto civil?

Uno de los principales cuestionamientos es acerca de que la aeronave militar aterrizó en un aeropuerto comercial, cuando este tipo de operaciones, explicó Casas, deberían realizarse en instalaciones militares: “Se trata de un avión militar; la tripulación son tropas activas, y eso implica la intervención del Senado. Se podría decir que pasaron tropas extranjeras”, enfatizó el director del Instituto.

El especialista detalló que la autorización habría pasado por la Secretaría de Gobernación, lo que abre dudas acerca de si se cumplieron todos los mecanismos constitucionales previstos para la entrada de personal militar extranjero al país.

Avión militar estadounidense en México: ¿por qué el gobierno tardó en informar?

Casas Lías criticó la tardanza en ofrecer una explicación pública: “No hagas cosas buenas que parezcan malas… se tardaron mucho en dar una explicación”, señaló a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca. Esta demora, subrayó, alimentó la especulación, además de que debilitó la postura oficial ante un tema sensible.

También recordó que desde el 15 de diciembre existía una solicitud relacionada con el ingreso de tropas estadounidenses para entrenamiento en el Estado de México y Campeche, plan que habría quedado en suspenso luego de los recientes eventos políticos internacionales.

¿Era necesaria una aeronave estadounidense en México?

El especialista también cuestionó la lógica operativa: “La Fuerza Aérea Mexicana tiene aviones. No entendemos por qué tuvo que venir una aeronave de estas magnitudes”, apuntó, al señalar que pudo haberse utilizado equipo mexicano.

Finalmente, Casas vinculó el hecho con una alerta reciente de la Administración Federal de Aviación (FAA) acerca de posibles interferencias derivadas de actividades militares, lo que, a su juicio, refuerza la falta de transparencia. El gobierno de México debe ofrecer una explicación más clara cuando se trata de seguridad y soberanía nacional.

