Adiós al avión presidencial: ¿Qué hará el gobierno con el dinero de la venta?

El avión presidencial que prometió vender el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin tiene nuevo dueño: el gobierno de Tayikistán, que en breve recibirá la aeronave, pero ahora la duda que surge entre los mexicanos es en qué se gastarán los mil 659 millones de pesos que ingresarán al gobierno.

“La transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad. Se encuentran en la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Esto ya es un hecho. Esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, va a generar ahorros", indicó AMLO el día que comunicó la venta.

Esto es lo que pasará con los recursos que fueron transferidos de Tayikistán a una cuenta internacional para hacer la conversión y por fin enviar el dinero a las cuentas del gobierno de México.

¿Qué se hará con el dinero que recibirá el gobierno por el avión presidencial?

El presidente López Obrador ha mencionado en dos ocasiones que los recursos que recibirán por la venta del avión presidencial se utilizarán para la construcción de dos hospitales que estarán bajo operación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su nuevo programa IMSS-Bienestar.

Estas unidades médicas contarán con 80 camas cada uno y su edificación en Tlapa, Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca, estará a cargo de los Ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales también construyen tramos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.

“Ya nos quitamos este pendiente porque vaya que nos costó encontrar un cliente, pero bueno, lo hubo. (…) Es importante que se conozca cómo se pensaba antes, cómo actuaban las autoridades, como pequeños faraones y eso ya no se debe de permitir. No repetir esto nunca más, es ofensivo”, expresó al confirmar la venta del avión presidencial.

¿Cuándo se entrega el avión presidencial a Tayikistán?

De acuerdo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) el avión presidencial saldrá de México este viernes 28 de abril a las 15:00 horas, pero no llegará el mismo día a Tayikistán.

Esto porque el Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades Estatales, dependencia del país asiático, lo llevará antes a Estados Unidos a una parada de revisión en la que participará un nuevo piloto y tripulación. Además, se pintará con los colores de la bandera de Tayikistán antes de salir de Norteamérica.

#EnLaMañanera | El avión presidencial tuvo algunos defectos de fábrica, aunque siempre se ha mantenido en buen estado, así lo aseguró el director de @Banobras_mx , Jorge Mendoza Sánchez. pic.twitter.com/KrdHi8vZWW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

"Hoy se va a despedir el avión, se va a grabar la despedida, seguramente estaremos compartiendo imágenes más adelante, pero no va a haber una ceremonia específica", explicó el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, quien confirmó que el avión saldrá del Aeropuerto Internacional la Ciudad de México (AICM).