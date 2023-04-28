¡Se va! Avión presidencial sale de México hoy tras la venta a Tayikistán

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer que este viernes 28 de abril de 2023 se entregará el avión presidencial desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Está por confirmarse que salga de México a Estados Unidos en punto de las 15:00 horas.

La razón de por qué arribaría el avión presidencial a Estados Unidos, es porque ahí se darán algunas adecuaciones, para posteriormente, ser trasladado al país Tayikistán, donde fue comprado. Estro, tras haber tenido algunos defectos de fábrica, aunque, según el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, "siempre se ha mantenido en buen estado".

La venta del avión presidencial fue anunciada la noche del pasado jueves 20 de abril a través de un tuit del presidente López Obrador, el cual afirmó que sería a Tayikistán.

#EnLaMañanera | El avión presidencial que decía el presidente @lopezobrador_ que no tenía ni Obama volará a Estados Unidos para una nueva “arreglada”, reportó Jorge Mendoza Sánchez. pic.twitter.com/OH5wEKSY9s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

Avión presidencial será enviado a Estados Unidos para algunas modificaciones

Jorge Mendoza Sánchez, aseguró que el avión presidencial partirá este mismo viernes desde el AICM hacia Estados Unidos, con el motivo de que se le hagan algunas modificaciones como el cambio de pintura.

Asimismo, dejó en claro que el avión presidencial costó 217 millones de dólares y la venta de este. Recordó que tuvieron al menos 83 ocasiones en las que alguien mostró interés; sin embargo, la venta no se concretó hasta que Tayikistán decidió comprarlo.

Avión presidencial se vendió a Tayikistán bajo cuatro criterios

El gobierno de México aclaró que el avión presidencial fue vendido a Tayikistán bajo cuatro condiciones:



Se tenían que conseguir las mejores condiciones.

El precio no podía ser menor al valor comercial, determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Tenían que atender en todo momento la normatividad aplicable.

La venta se haría a través de una coordinación con las dependencias e instancias competentes.

Cabe destacar que la venta del avión presidencial se llevó a cabo en un proceso largo, pues desde el año 2019 se buscaba algún comprador. En 2023, antes de la compra de Tayikistán, recibieron otras tres ofertas.