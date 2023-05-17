Presidente de Tayikistán estrena el avión presidencial que compró a México

El pasado 16 de mayo de 2023, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon estrenó el avión presidencial que compró a México al cerrar el trato con el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto se dio en una visita oficial a China.

El lunes 15 de mayo, AMLO anunció que el avión presidencial, adquirido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya se encontraba en Tayikistán, después de un viaje de más de 11 horas desde San Bernardino, California, Estados Unidos.

El gobierno de Tayikistán informó que Emomali Rahmon se reuniría con su homólogo en China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de jefes de Estado de China-Asia Central, con el objetivo de fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación y amistad.

Tajikistan president arrives in Xi'an for China-Central Asia Summit.



A landmark China-Central Asia summit is to be held in China's Xi'an this week. pic.twitter.com/8TMLHEAti1 — BRISL (@BRI_SL) May 17, 2023

AMLO acuerda venta de avión presidencial a gobierno de Tayikistán después de cuatro años

Cabe recordar que el avión presidencial fue comprado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, la aeronave aterrizó en México cuatro años después en el mandato de Enrique Peña Nieto. Al asumir la presidencia, AMLO determinó que se trataba de un exceso, por lo que desde el inicio de su campaña aseguró que se vendería antes de terminar su mandato.

Fue el pasado 20 de abril cuando la venta del avión presidencial fue anunciada por el jefe del Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que sería al gobierno de Tayikistán. Esto se pactó después de más de 80 ofertas por la aeronave.

Posterior al anuncio de la venta, la aeronave viajó a Estados Unidos para hacerle algunas adecuaciones como el cambio de pintura, pues el avión presidencial tenía una bandera de México.

La aeronave se vendió a Tayikistán bajo cuatro criterios: se tenían que conseguir las mejores condiciones; el precio no podía ser menor al valor comercial; tenían que atender en todo momento la normatividad aplicable y la venta se haría a través de una coordinación con las dependencias e instancias competentes.