Con asientos de lujo: Así se ve por dentro el avión presidencial vendido a Tayikistán

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló acerca de la venta del avión presidencial a Tayikistán, anunciada en la noche del pasado jueves 20 de abril; en ese sentido, mostró algunas fotografías de cómo luce por dentro.

Durante la tarde del jueves, el Gobierno de México concretó la venta del famoso avión presidencial, adquirido en 2012 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que desde su llegada a la silla presidencial anunció que se vendería.

¿Qué tipo de avión es el avión presidencial?

El avión presidencial vendido a Tayikistán es una aeronave tipo Boeing 787-8 con matrícula XC-MEX. Este avión, nombrado José María Morelos y Pavón, fue vendido al país asiático. En ese sentido, AMLO aseguró que el dinero ya se encuentra en el Gobierno de México.

"Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial", señaló durante la conferencia matutina de este viernes; asimismo, destacó que se trata de una aeronave muy lujosa, y mostró cómo luce por dentro.

El presidente @lopezobrador informó que por fin se vendió el #aviónpresidencial; era una de sus promesas de campaña.



El avión fue vendido al gobierno de Tayikistán en 92 millones de dolares que seran usados para construir hospitales en Oaxaca y Guerrero.



Nota de @Jaime_Guerrero pic.twitter.com/s9P3CjfCEi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

A través de fotografías, el presidente AMLO mostró cómo luce por dentro el avión presidencial, el cual se muestra con instalaciones lujosas como sillones reclinables, asimismo, señaló que en primera instancia la aeronave era para 240 personas, pero fue adaptada para 80.

El gobierno de México vendió el avión presidencial a Tayikistán

En una de las fotos se puede ver la zona de comedor, donde se notan sillas reclinables y mesas. Asimismo, se mostró que el avión presidencial cuenta con una elegante oficina y sala de juntas, recámara con cama King-size, regadera y caminadora. Pero eso no es todo, pues cada asiento cuenta con una pantalla digital personal, sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para los pasajeros, así como una suite privada dedicada a telecomunicaciones.

Irving Pineda realizó un recorrido por el avión presidencial y dio a conocer que esta aeronave cuenta con los últimos sistemas tecnológicos aéreos. En la última parte, la de prensa, los periodistas podían acompañar al entonces presidente priista de manera exclusiva.