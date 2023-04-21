¿Cuánto costó el avión presidencial? México concreta la venta con el Gobierno de Tayikistán

Durante la tarde de este jueves 20 de abril, el Gobierno de México confirmó la venta del famoso avión presidencial, una aeronave tipo Boeing 787-8 con matrícula XC-MEX, adquirido en el 2012 y que estuvo en venta desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, por lo que tras más de cuatro años desde el anuncio se confirmó su compra.

A través de sus canales oficiales, el presidente AMLO, en compañía de Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional (Sedena); Ernesto Prieto, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y Jorge Mendoza, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), anunciaron que la venta del avión será dirigido a la construcción de dos hospitales, el primero en Tlapa, Guerrero y el segundo en Tuxtepec, Oaxaca.

¿Quién compró el avión presidencial de México?

El avión presidencial de México, nombrado José María Morelos y Pavón, fue vendido a la República de Tayikistán, un país asiático que adquirió la aeronave a través de su comité estatal de inversiones y administración de propiedades, quienes se encuentran en territorio mexicano para concretar la compra.

En primera instancia, el Boeing 787 fue adquirido durante el final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, concretamente en noviembre de 2012, cuando el Enrique Peña Nieto ya era presidente electo de México. Entonces, el costo total del avión fue de 218 millones de dólares, incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones.

Durante la conferencia matutina de este jueves, AMLO anunció que el acuerdo estaba cerrado, por lo que pasaron 12 horas para que se volviera oficial la compra, luego de concretar los últimos flecos en el trato y realizar la transferencia de dinero.

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2023

¿Cuánto costó el avión presidencial "José María Morelos y Pavón"?

La venta del avión presidencial a Tayikistán se cerró en mil 658 millones 684 mil 400 pesos, lo que en dólares equivale a 92 millones de dólares, aproximadamente. Esta cifra se acordó con base en el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabi) y ya se realizó la transferencia.

El dinero del avión presidencial ya se encuentra en la cuenta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, quienes distribuirán de manera correspondiente los recursos.

De acuerdo con el titular de Banobras, la transacción también involucra un ahorro para el pueblo de México. "Se va a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que tenía que pagar el Gobierno Federal a Banobras", mismo dinero que será trasladado a la tesorería de la Federación para los proyectos anunciados.