Avioneta turística se estrella en Francia; hay 5 muertos

Una avioneta de turismo se estrelló este sábado en el este de Francia y dejó cinco muertos, cuatro de ellos eran integrantes de una familia.

El accidente de la avioneta ocurrió en una zona conocida como Adrets, en el macizo de Belledonne, cerca de la localidad de Lyon, Francia.

De acuerdo con medios locales, algunos vecinos de la región se dieron cuenta que salía humo negro en medio de una zona boscosa y lo reportaron a las autoridades locales. Cuando llegaron al lugar se dieron cuenta de la avioneta estrellada y después hallaron a las víctimas mortales.

Los servicios de emergencia encontraron los cinco cuerpos de las personas que iba a bordo completamente calcinados.

#France 🇫🇷 - 🛩 Un avion de tourisme, un Jodel D140 “Mousquetaire”, a été victime d’un crash ce samedi 21 mai dans le massif de Belledonne sur la commune des Adrets, en Isère. 5 personnes sont mortes dans l'accident. Les corps ont été retrouvés carbonisés. pic.twitter.com/7ggdpih2UK — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) May 21, 2022

En tanto, las autoridades indicaron que cuatro de las cinco víctimas pertenecían a una familia, y entre ellos puede haber un menor de edad, no obstante se realizan peritajes para corroborar los datos.

La aeronave siniestrada pertenecía a un aeródromo de Francia y realizaba su primer vuelo, reportaron medios estatales.

Sin embargo, las autoridades no han informado sobre los detalles y causas que llevaron a la avioneta de turismo a estrellarse en una zona boscosa de Francia.

Avioneta se estrella en puente de Florida

La semana pasada ocurrió otro accidente que involucró una avioneta, pero este sucedió en Estados Unidos, cuando la aeronave chocó en el puente Haulover, de Miami, Florida, golpeando a una camioneta.

El accidente dejó al menos un muerto y cinco heridos, de acuerdo con las autoridades.

En los videos compartidos en redes sociales se pudo ver las llamas y el humo negro en el puente Haulover donde se estrelló la avioneta contra la camioneta.

Según la FAA, un Cessna 172 de un solo motor perdió potencia y aterrizó en el puente Haulover Inlet en la ruta A1A, golpeando un vehículo mientras aterrizaba.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Florida, informó que los seis heridos fueron trasladados a un hospital donde murió uno de ellos. Dos de los lesionados se reportaron con heridas graves.