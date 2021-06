Ayer se rompió récord de vacunación, se aplicaron 800 mil dosis: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ayer se rompió récord en vacunación contra Covid_19 en México con 816 mil 380 dosis aplicadas, aseguró que el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando y que hay vacunas suficientes.

Te recomendamos: Elecciones México 2021: ¿Qué es el conteo rápido y qué validez tiene?

“es algo importantísimo, más de 800 mil vacunados el día de ayer. Entonces vamos a cumplir con el programa, esta semana se concluye la vacunación en primera dosis de 50 a 59, esto fue ayer. 816 mil 380 vacunas. Y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón”.

En su conferencia mañanera, adelantó que el próximo domingo 6 de junio se suspenderá la vacunación contra Covid_19 con la finalidad de que los ciudadanos acudan a las casillas a emitir su voto.

“se decidió no vacunar el domingo y el sábado acabamos de 50 en adelante”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informó que ayer se rompió récord en vacunación contra #Covid_19 con más de 800 mil dosis aplicadas



-Adelantó que este #domingo se suspenderá la #vacunación para que los ciudadanos puedan acudir a las #urnas pic.twitter.com/3CZdPW8PSh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2021

López Obrador consideró que el fin de semana se concluirá con la aplicación de primeras dosis de vacuna contra covid_19 a las personas de 50 a 59 años. Reiteró en octubre estarán inmunizadas con al menos una dosis de la vacuna a todas las personas mayores de 18 años.

En México hay gobernabilidad, pueden asistir a las casillas sin miedo: AMLO

El presidente López Obrador destacó que el país está en paz y no hay riesgo de inestabilidad, previo a las elecciones este 6 de junio. Aseguró que en México hay gobernabilidad y expresó que algunos quieren magnificar los hechos de violencia que ocurren en el país.

#EnLaMañanera | Camino al 6 de #junio, el presidente @lopezobrador_ destacó que en "México hay gobernabilidad y expresó que algunos quieren magnificar los hechos de violencia que ocurren en el #país pic.twitter.com/IVKMfZbXJU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2021

Reiteró su llamado para que los mexicanos mantengan las medidas de prevención para evitar contagios de covid_19 y pidió que se respeten los protocolos de distancia social en las urnas este domingo 6 de junio.

“Todavía no termina la pandemia, y aunque ha disminuido, pero hay que cuidarnos todos (...) Para ir a votar va a depender de apegarse al protocolo (...) Si se está mal no se puede ir no solo por el contagio sino porque hay que cuidarse” pidió el presidente.