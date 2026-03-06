Maestro murió por un socavón en Guasave; Ayuntamiento le ofreció un cargo a su familia

La muerte del maestro Píndaro destapó la negligencia letal y la falta de empatía de las autoridades de Guasave, en Sinaloa. Hace más de un mes, el docente perdió la vida tras caer en un socavón que el Ayuntamiento dejó abierto y sin reparar. Hoy, la respuesta oficial para su viuda no es el castigo a los responsables, sino la oferta de un cargo público.

Carina Gámez, esposa de la víctima, recibió con asombro la propuesta de la administración municipal. La alcaldesa Cecilia envió la oferta laboral como una supuesta medida de consuelo; un acto que la viuda calificó como una falta de respeto ante la omisión evidente del gobierno local.

“La propuesta que mandó la presidenta Cecilia es que me daban trabajo. La verdad, me quedé en shock cuando me hicieron ese comentario. Yo lo que pido, he pedido y exigiré siempre es justicia para mi esposo y que alguien asuma la responsabilidad”, sentenció Carina, tras rechazar la oferta.

Ayuntamiento de Guasave minimiza muerte de maestro por un socavón

Desde las oficinas de gobierno, el discurso minimiza la tragedia. Daniel Hibraim López, director jurídico del Ayuntamiento de Guasave, confirmó el acercamiento con la viuda. El funcionario justificó la acción bajo el argumento de que el maestro Píndaro era el sustento económico de la familia.

“Derivado de las declaraciones donde se establece que el maestro Píndaro era el sustento familiar, se le ofreció un puesto laboral. Ambas situaciones fueron rechazadas por ella”, declaró el director jurídico.

Además, el servidor público dejó claro que cualquier indemnización económica o reparación del daño monetaria dependerá de la resolución final del caso, un proceso que avanza a paso lento.

Exige JUSTICIA❗ Viuda del maestro Píndaro rechaza propuesta laboral en Ayuntamiento de #Guasave.👇🏼https://t.co/yev6A7Bvst — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) March 6, 2026

Fiscalía omisa y sin detenidos en Sinaloa

Mientras el municipio intenta solucionar el reclamo social con un espacio en la nómina, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene la investigación estancada.

Jesús Serrano, Vicefiscal de la Zona Norte, confirmó que hasta el momento ningún funcionario ha sido llamado a declarar por el abandono de la obra pública. Sobre el polémico ofrecimiento laboral, la autoridad investigadora se deslindó por completo.

“Nosotros somos ajenos a los acercamientos o los ofrecimientos. Nosotros nos enfocamos en integrar la carpeta de investigación”, justificó Serrano.

El socavón mortal permaneció en el olvido por meses y cobró la vida de un ciudadano. Hasta hoy, la carpeta de investigación continúa abierta sin que ningún servidor público asuma las consecuencias de esta omisión institucional.

