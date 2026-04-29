La golpeó por no pagar derecho de piso: Extorsionador agrede a mujer en su negocio en Jiutepec, Morelos

México y el famoso derecho de piso: Imágenes de una mujer denunciando extorsión en su negocio ubicado en Jiutepec, Morelos, se compartió en redes sociales, poniendo como evidencia lo que tienen que vivir comerciantes y dueños de establecimientos en nuestro país.

Un hombre entró al establecimiento, le exigió dinero a la dueña y cuando ella se negó, el agresor la golpeó en la cara.

Extorsión y agresión en Jiutepec 🚨



Una mujer fue atacada dentro de su negocio por un sujeto en aparente estado de ebriedad que le exigía dinero por “cobro de piso”. Al negarse, la golpeó en el rostro y la amenazó antes de huir.



La víctima identificó al agresor como Baltazar… pic.twitter.com/x8bNkYPMEa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Identifican a extorsionador que cobra piso en Jiutepec, Morelos

El sujeto ha sido identificado por la víctima como Baltazar Escandón Bustos. Según el testimonio y las imágenes, este sujeto llegó al local con aliento alcohólico y una actitud violenta, exigiendo el pago por un presunto derecho de piso.

Al ver que la dueña del negocio se mantenía firme y se negaba a pagar, el hombre la agredió físicamente, dejándole el labio roto y sangrando.

Víctima expone agresiones de extorsionador en Morelos

"Vean lo que acaba de hacer este señor, me golpeó y lo tengo grabado", se escucha decir a la mujer con la voz entrecortada mientras muestra su herida.

El golpe fue directo al rostro, provocándole una ruptura en el labio que comenzó a sangrar de inmediato.

Lo más cínico del ataque fue que, a pesar de saberse grabado y de que la policía podría ser llamada en cualquier momento, el sujeto no mostró el mínimo temor, lanzando insultos y amenazas de muerte antes de salir del lugar.

Extorsionador hace amenazas de muerte a comerciante en Morelos

Antes de retirarse definitivamente, Baltazar regresó a la entrada del negocio para reafirmar sus amenazas. "A mí me vale... y llame a la policía", exclamó el agresor.

Este tipo de actitudes es una táctica que utilizan los extorsionadores para intimidar a sus víctimas y asegurarse de que estas no denuncien.

Extorsionadores evitan emprendimiento por el cobro de piso

El derecho de piso es un tipo de delito que se ha vuelto bastante común; ahora, las tienditas, estéticas y pequeños locales de comida están bajo la mira de los extorsionadores.

El problema ha crecido tanto que muchos dueños prefieren rematar sus pertenencias y cerrar las cortinas definitivamente antes que arriesgar sus vidas y las de sus familias.

El silencio de las autoridades ante estas denuncias ciudadanas solo ha provocado que tipos como Baltazar operen a plena luz del día.

🚨 Alerta en Jiutepec por caso de presunta extorsión



Una mujer denunció haber sido víctima de agresión por parte de un hombre que habría ingresado a su negocio en la colonia Revolución, en Jiutepec, para exigir un pago indebido.



De acuerdo con su testimonio, al negarse, la… pic.twitter.com/o8lFmh0XIG — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) April 29, 2026

Video de la agresión: Una prueba contundente contra el extorsionador de Morelos

Con el video como evidencia directa y la identificación plena de Baltazar Escandón, se espera que este caso no sea uno más que se quede en el olvido y que las autoridades hagan los correspondiente para castigar a este delincuente.