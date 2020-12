Felicitan a Delfina Gómez por nombramiento al frente de la SEP

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el todavía titular de la SEP, Esteban Moctezuma; el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, entre otros, felicitaron a Delfina Gómez, ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, por integrarse al gabinete federal como secretaria de Educación.

Felicidades a @delfinagomeza una maestra honesta, íntegra que está comprometida con la educación pública al frente de la @SEP_mx 👏🏼 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 21, 2020

Esteban Moctezuma escribió en Twitter: Durante las próximas semanas trabajaremos juntos para una transición ordenada y transparente de nuestra querida @SEP_mx.

Felicito a la Maestra @delfinagomeza por su nombramiento como Secretaria de Educación Pública anunciado por el Presidente @lopezobrador_.



Durante las próximas semanas trabajaremos juntos para una transición ordenada y transparente de nuestra querida @SEP_mx. pic.twitter.com/Iem73ARY0D — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) December 21, 2020

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, deseó éxito a la también senadora con licencia en su nuevo encargo .

Felicito a la maestra Delfina Gómez Álvarez por su designación como nueva Secretaria de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, propuesto Embajador en los Estados Unidos de América por el Presidente López Obrador. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2020

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la designación y aseguró que se trata de un reconocimiento al magisterio nacional.

¡Felicidades a nuestra querida maestra @delfinagomeza por su nombramiento como secretaria @SEP_mx ! Es una buena noticia que una maestra de carrera encabezará los esfuerzos por la educación en nuestro país. Representa también un gran reconocimiento a todo el magisterio nacional. pic.twitter.com/W89iUgqQh8 — Mario Delgado (@mario_delgado) December 21, 2020

El administrador general de Aduanas del SAT, Horacio Duarte, quien se desempeñó como representante de Morena ante el INE, calificó a Delfina Gómez como una “líder honesta y una amiga extraordinaria”.

El presidente @lopezobrador_ nombró a la Maestra Delfina Gómez para la SEP.

Es la primera docente en ocupar el cargo, una líder honesta y una amiga extraordinaria.



Sin duda, Texcoco y el Estado de México tienen dignos representantes populares. ¡Felicidades por esta nueva tarea! pic.twitter.com/heTazKxOjP — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) December 21, 2020

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la designación es un éxito y aseguró que la senadora con licencia y ex delegada de los programas del Bienestar en el Estado de México es una “una mujer de convicciones, principios y amor hacia la docencia y enseñanza educativa”.

Felicito a mi querida amiga la maestra @delfinagomeza por el nuevo encargo a Secretaria de Educación del @GobiernoMX .

Una mujer de convicciones, principios y amor hacia la docencia y enseñanza educativa. Un gran acierto su nombramiento. pic.twitter.com/JFrFD9uf5S — Rocío Nahle (@rocionahle) December 21, 2020

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebró el nombramiento y destacó que con Delfina Gómez en la SEP, las mujeres son mayoría en el gabinete federal al sumar nueve dependencias.

Felicidades, maestra @delfinagomeza, por tu designación como titular de la @SEP_mx, secretaría que por vez primera tendrá al frente a una auténtica representante del magisterio. Al sumar a 9 de nosotras, las mujeres seremos mayoría en el gabinete del presidente @lopezobrador_. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 21, 2020

El senador y ex presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez, también dio la bienvenida a Delfina Gómez al frente de la SEP a quien reconoció su carrera política desde que se desepeñó como maestra en la primaria Centro Escolar Nezahualcóyotl.

Felicito a la muy querida maestra @delfinagomeza por su nombramiento como Secretaria de Educación Pública, anunciado hoy por el presidente @lopezobrador_. He sido testigo de su honesta trayectoria, desde que era maestra en la primaria Centro Escolar Nezahualcóyotl. pic.twitter.com/KGkZ51O4w5 — Higinio Martínez (@higinio_mtz) December 21, 2020

Contrario a ellos, líderes políticos de oposición descalificaron el nombramiento y aseguraron que la ex aspirante al gobierno del Estado de México no cumple con el perfil necesario para el puesto.

Delfina no tiene el perfil para encabezar la SEP: oposición