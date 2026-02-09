Logo Inklusion Sitio accesible
¿Qué dijo Bad Bunny? Estadounidenses no aprendieron español y estas fueron sus dudas del medio tiempo

¡Bad Bunny colapsó el internet! Su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 dio mucho de qué hablar, especialmente entre quienes no hablan español.

Escrito por:  Iveth Ortiz

El medio tiempo del Super Bowl 2026 se convirtió en una verdadera fiesta de la mano de Bad Bunny , quien en doce minutos subió al escenario más visto en el mundo para lanzar un poderoso mensaje: "Juntos somos América".

Fue un show completamente en español, cargado de referencias simbólicas que algunos comprendieron de inmediato… y que otros no tanto. En redes sociales, especialmente entre los anglófonos, surgieron las dudas: “No entendí una palabra”, “¿qué significa esto?”.

Referencias de Bad Bunny en el show de medio tiempo

Aunque algunos espectadores admitieron no hablar español, reconocieron que el show se sentía como una autentica fiesta. Las imágenes de barrio, familias trabajadoras, apagones, postes eléctricos y celebraciones cotidianas fueron leídas por muchos como parte del espectáculo, pero para otros eran postales reconocibles de Puerto Rico y América Latina.

El setlist incluyó temas como Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, MONACO, El Apagón, Café con Ron y Baile Inolvidable, canciones cargadas de identidad, sátira social y crítica.

Lejos de elegir canciones “neutrales”, Bad Bunny construyó un recorrido narrativo anclado en la cotidianidad puertorriqueña y también latina: fiestas donde los niños terminan dormidos en las sillas, bodas en las que una buena salsa no pueden faltar, y postes de luz que representan los apagones.

El cierre fue contundente: banderas de todos los países del continente americano aparecieron en escena, acompañadas de un mensaje de unión en un contexto muy difícil marcado por redadas migratorias.

Bad Bunny: mensaje que lanzó en el Super Bowl

¡Ningún “hello”, ningún “good afternoon”! El conejo malo hizo historia este domingo al convertirse en el primer artista en cantar únicamente en español durante el show de medio tiempo.

Durante 12 minutos, el mensaje principal fue claro: “Todos somos América”, una declaración de orgullo latino y resistencia cultural. Mientras algunos estadounidenses se preguntaban por qué no cantó en inglés, otros entendieron que ese era precisamente el punto.

Bad Bunny no pidió que aprendieran español; acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin, recordó que el idioma, la música y la identidad no necesitan permiso para existir ni traducción para ser entendidos.

