¿Qué dijo Bad Bunny? Estadounidenses no aprendieron español y estas fueron sus dudas del medio tiempo

El medio tiempo del Super Bowl 2026 se convirtió en una verdadera fiesta de la mano de Bad Bunny , quien en doce minutos subió al escenario más visto en el mundo para lanzar un poderoso mensaje: "Juntos somos América".

Fue un show completamente en español, cargado de referencias simbólicas que algunos comprendieron de inmediato… y que otros no tanto. En redes sociales, especialmente entre los anglófonos, surgieron las dudas: “No entendí una palabra”, “¿qué significa esto?”.

Me trying to figure out what bad bunny said pic.twitter.com/jyDP9rcyfl — Real Th30 (@the_realThe0) February 9, 2026

Referencias de Bad Bunny en el show de medio tiempo

Aunque algunos espectadores admitieron no hablar español, reconocieron que el show se sentía como una autentica fiesta. Las imágenes de barrio, familias trabajadoras, apagones, postes eléctricos y celebraciones cotidianas fueron leídas por muchos como parte del espectáculo, pero para otros eran postales reconocibles de Puerto Rico y América Latina.

Bad Bunny said y'all WILL learn spanish today pic.twitter.com/ZRYDhQhtQj — Culture (@notgwendalupe) February 9, 2026

El setlist incluyó temas como Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola, MONACO, El Apagón, Café con Ron y Baile Inolvidable, canciones cargadas de identidad, sátira social y crítica.

La gente que no le gustó el half time de Bad Bunny son los que no entendieron ni una de las referencias — hasta el color del vestido de Lady Gaga tiene referencia a la cultura Puertorriqueña ✨

pic.twitter.com/tOXsnc61xb — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) February 9, 2026

Lejos de elegir canciones “neutrales”, Bad Bunny construyó un recorrido narrativo anclado en la cotidianidad puertorriqueña y también latina: fiestas donde los niños terminan dormidos en las sillas, bodas en las que una buena salsa no pueden faltar, y postes de luz que representan los apagones.

El cierre fue contundente: banderas de todos los países del continente americano aparecieron en escena, acompañadas de un mensaje de unión en un contexto muy difícil marcado por redadas migratorias.

El mensaje fue PODEROSO Y CONTUNDENTE.



Los detalles, las banderas, la cultura/música y esos grandes momentos que honraron la memoria de un CONTINENTE ENTERO🌎



“Ahora todos quieren ser LATINOS, pero les falta SAZÓN, BATERÍA Y REGGAETON”



Bravo Bad Bunny, BRAVO.#SuperBowlLX pic.twitter.com/70Y8iYKXTC — Mario Ramírez (@MarioDRA_63) February 9, 2026

Bad Bunny: mensaje que lanzó en el Super Bowl

¡Ningún “hello”, ningún “good afternoon”! El conejo malo hizo historia este domingo al convertirse en el primer artista en cantar únicamente en español durante el show de medio tiempo.

Durante 12 minutos, el mensaje principal fue claro: “Todos somos América”, una declaración de orgullo latino y resistencia cultural. Mientras algunos estadounidenses se preguntaban por qué no cantó en inglés, otros entendieron que ese era precisamente el punto.

Bad Bunny no pidió que aprendieran español; acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin, recordó que el idioma, la música y la identidad no necesitan permiso para existir ni traducción para ser entendidos.