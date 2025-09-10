El cantante puertorriqueño Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes en la actualidad, habló abiertamente acerca de las razones que lo llevaron a cancelar sus presentaciones en Estados Unidos. En una de sus publicaciones más recientes en su cuenta de “X”, el artista aseguró que su decisión no estuvo motivada por odio hacia el país, sino por una preocupación mucho más profunda.

Bad Bunny on the USA:

“Yes, there were many reasons not to perform, and none of them were out of hate; I’ve performed there many times, successfully, and enjoyed connecting with Latinos. What worried us was that ICE might be outside the concert, and that weighed heavily in the… pic.twitter.com/99fNXopYUK — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) September 10, 2025

“Sí, hubo muchas razones para no presentarme, y ninguna de ellas fue por odio. He cantado allí muchas veces, con éxito, y he disfrutado conectando con los latinos”, afirmó el intérprete de “Tití me preguntó”.

Conforme a sus declaraciones, lo que realmente lo llevó a tomar la decisión fue el temor a la presencia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en las inmediaciones de los conciertos, algo que lo hizo reflexionar acerca de la seguridad y tranquilidad de sus fanáticos.

¿Por qué Bad Bunny mencionó al ICE de Estados Unidos?

El mismo cantante explicó que la posibilidad de que autoridades migratorias estuvieran presentes fuera de los recintos representaba un gran riesgo para parte de su público.

ICE, actualmente conocida por sus operativos contra migrantes en distintas ciudades de Estados Unidos, ha sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos que denuncian prácticas intimidatorias durante eventos públicos.

Bad Bunny dejó claro que su principal preocupación era la seguridad y bienestar de los asistentes, en especial de la comunidad latina que lo sigue y que podría sentirse amenazada.

El artista borinquen destacó que sus experiencias previas en Estados Unidos habían sido positivas, además de que disfrutaba enormemente de la conexión con sus fans: “Lo que más me importa es que la gente se sienta libre y segura en mis conciertos. No quiero que nadie tema por asistir”, puntualizó.

Fans reconocen postura de Bad Bunny ante sus conciertos y las redadas masivas del ICE

Cabe decir que la reciente publicación del “Conejo Malo” ha generado un debate en redes sociales, donde muchos usuarios han aplaudido su postura solidaria, mientras otros cuestionan si las autoridades migratorias realmente representan un peligro en este tipo de espectáculos.

Más allá de la polémica, las palabras de Bad Bunny abren una conversación mucho más amplia: ¿hasta qué punto la política migratoria de Estados Unidos afecta la vida cultural y artística de la comunidad latina?