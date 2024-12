Enigma legal: ¿Quién es el verdadero dueño de la imagen de la Virgen de Guadalupe?

La imagen de la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos religiosos más importantes de México, ha sido objeto de una disputa legal en torno a los derechos de autor. A pesar de ser una figura venerada por millones de fieles en México y el mundo, el hecho de quién posee los derechos de explotación comercial de esta imagen ha generado un intenso debate sobre quién podría ser el dueño.

En el año 2002, un hecho insólito sacudió a la opinión pública mexicana, cuando el empresario chino, Wu You Lin, registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) los derechos de uso comercial de la imagen de la Virgen de Guadalupe . Esta acción le otorgó, por un breve periodo, el monopolio sobre la explotación comercial de una de las imágenes más reconocidas a nivel mundial.

Sin embargo, la polémica no tardó en ocurrir, cuando diversas voces se alzaron en contra de esta situación, argumentando que una imagen religiosa de tal relevancia y tan pública no podía ser objeto de una persona. La opinión pública se mostró indignada ante la posibilidad de que una figura tan arraigada en la identidad nacional estuviera sujeta a los intereses comerciales de un particular.

Ante la presión social y las interpretaciones legales que surgieron en ese momento, la situación evolucionó al no renovar los derechos de autor, Wu You Lin perdió la titularidad de los mismos y la imagen de la Virgen de Guadalupe volvió a considerarse de dominio público a partir de 2012.

¿Qué significa que la imagen de la Virgen de Guadalupe sea de dominio público?

Implica que cualquier persona puede utilizar la imagen sin requerir autorización previa, siempre y cuando el uso no sea ofensivo o denigrante. Sin embargo, es importante destacar que los derechos de autor sobre obras derivadas, por ejemplo, pinturas o esculturas basadas en la imagen original, pueden estar protegidos si se consideran creaciones originales.

Así, la propiedad intelectual de la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido un tema complejo y controvertido. Si bien en la actualidad se considera de dominio público, el caso de Wu You Lin dejó una profunda huella en la conciencia colectiva y puso en evidencia la necesidad de establecer marcos legales claros y justos en materia de patrimonio cultural.

¿Quiénes han tenido los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe?

En el pasado, hubo intentos de registrar los derechos de autor sobre la imagen, pero estos han sido objeto de controversia y, en algunos casos, han sido revocados.

Por ejemplo y como ya decíamos desde hace más de 20 años, en 2002), el empresario Wu You Lin, efectuó el registro de la imagen de la Virgen de Guadalupe ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con fines comerciales, además de que pudo comenzar a vender las licencias correspondientes.

Wu You Lin, solo pagó la cantidad de unos 2 mil 112 pesos por el registro número “752595” para tener total acceso a comercializar productos, además de servicios de la “clase 28”, que abarca juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Posteriormente, se reveló que la Basílica de Guadalupe había vendido a María Teresa Herrera Fedyk, por lo que todos los derechos de autor sobre la imagen de la “Morenita”, eran de Herrera Fedyk.

Poco después, María Teresa quien aseguró que antes de que ella fuera la dueña de la imagen de la “Virgen Morena”, la Basílica de Guadalupe, le había vendido los derechos de comercialización a Othón Corona por lo que él era el legítimo propietario.