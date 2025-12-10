¿Jenni Rivera sufrió un atentado? Así fue el accidente de avión en el que murió

Este 9 de diciembre marca el 13 aniversario luctuoso de Jenni Rivera , una fecha que sigue conmocionando a sus seguidores y a la industria musical. La cantante, conocida como la "Diva de la Banda", dejó un vacío en la música regional mexicana tras su inesperada muerte.

La forma en que sucedió su fallecimiento, en un jet privado en México, impulsó una serie de especulaciones y rumores que se niegan a desaparecer, nublando la versión oficial del accidente con teorías que involucran el crimen organizado y hasta la posibilidad de que siga con vida.

Cómo fue el accidente en que murió Jenni Rivera

El domingo 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera y seis personas que la acompañaban (su publicista, abogado y miembros de su equipo) abordaron un avión privado Learjet 25 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey . El destino era Toluca, en el Estado de México.

El vuelo inició en la madrugada. Apenas unos minutos después de despegar, la aeronave desapareció del radar. Horas después, los restos del avión fueron localizados en el municipio de Iturbide, Nuevo León. El impacto fue catalogado como de alta energía, lo que provocó la destrucción total de la aeronave y la muerte inmediata de todos los tripulantes.

El accidente de Jenni Rivera fue provocado

A pesar de que las investigaciones oficiales apuntaron a una falla mecánica del jet, la teoría de un atentado o sabotaje es una de las más difundidas.

Esta especulación surgió debido a que se rumoreaban vínculos entre la cantante y el narcotráfico. En particular, se ha mencionado su relación con el líder criminal Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie" . Quienes sostienen esta teoría creen que el avión pudo haber sido atacado o saboteado por un grupo criminal. No obstante, nunca se presentaron pruebas fehacientes ante las autoridades para confirmar esta versión.

⚫ #UnDíaComoHoy, pero de 2012, murió "La Diva de la Banda", Jenni Rivera, en un accidente aéreo



¿Qué canción interpretada por ella es tu favorita? 🎶🎤 pic.twitter.com/mJDOXiNwVs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 9, 2025

Incluso, su hermano Lupillo Rivera ha dejado claro en entrevistas y en su propio libro que él no cree que fuera un accidente, esto debido a unos audios que escuchó de la cabina del jet y supuestas irregularidades de las que se percató en la forma en la que ocurrió el incidente.

Jenni Rivera está viva

Otra de las teorías que mantienen vivo el misterio es la creencia de que Jenni Rivera fingió su muerte. Esta hipótesis se alimentó de la dificultad para identificar los restos, pues el avión quedó pulverizado.

Algunos fans sostienen que la cantante habría aprovechado el incidente para desaparecer, debido a relaciones con el crimen organizado. Aunque esta idea se mantiene en foros y redes, la familia Rivera ha sido enfática en negar esta posibilidad, confirmando su dolorosa pérdida.

Último concierto de Jenni Rivera

Horas antes de subir al jet que la llevaría a su deceso, Jenni Rivera ofreció una exitosa presentación ante sus fans en la Arena Monterrey la noche del 8 de diciembre de 2012.

Tras el show, la cantante dio una rueda de prensa a la medianoche. Minutos después de despedirse de los medios, abordó el avión para cumplir con sus siguientes compromisos, sin saber que sería la última vez que dejaría Monterrey.