“Mañana vengo más bravo": Detienen a hijo de alcaldesa de San Quintín por agredir a manifestantes en BC

A menos de 24 horas de la visita de la presidenta de México a San Quintín, Baja California, el municipio volvió a verse envuelto en la polémica luego de que el hijo de la alcaldesa, Miriam Cano Núñez, protagonizara un altercado con manifestantes frente al Palacio Municipal.

Se trata de Érik Macip Cano, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y fue acusado de agredir a personas que se encontraban reunidas para alzar la voz contra la administración encabezada por la alcaldesa morenista.

Detención del hijo de la alcaldesa de San Quintín por agresión

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 1 de febrero, cuando Érik Macip arribó al Palacio Municipal de San Quintín, donde desde hace días se mantiene un plantón ciudadano que exige la revocación de mandato de la edil.

Acusan a Cano Núñez de presunto despilfarro, prepotencia y abandono del municipio. Todo esto, en medio de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región, durante la cual "regañó" a algunos legisladores por querer tomarse fotografías con ella, y denunció las condiciones que viven los jornaleros.

Para rematar, el hijo de la alcaldesa, quien, según versiones de los manifestantes y videos difundidos en redes sociales, llegó en estado inconveniente y agredió a por lo menos tres personas, además de lanzar amenazas como: “mañana vengo más bravo”.

¿Qué pasó con el hijo de la presidenta municipal de San Quintín?

Tras la pelea, Érik Macip Cano fue detenido y presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que ya investiga los hechos para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Se presume que los afectados acudieron esa misma noche a interponer la denuncia formal, por lo que se está a la espera de que inicien las investigaciones pertinentes.

Mientras algunos videos difundidos muestran al hijo de la alcaldesa empujando y enfrentando a los manifestantes, también han circulado videos en donde se observa al joven llegando de forma aparentemente tranquila y saludando.

Miriam Cano se pronuncia: “La ley se aplica sin privilegios”

Ante la polémica, la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano, emitió un comunicado en el que destacó que no intervendrá en ningún proceso legal, aun cuando se trate de un integrante de su familia.

"Mi cargo no otorga privilegios a nadie. Como autoridad municipal, no intervendré en ningún proceso y respeto plenamente el actuar de las instancias competentes", aseguró la funcionaria.