Caen cinco tras asalto en Álvaro Obregón, CDMX: Uno de ellos presunto líder de una célula delictiva

Un operativo en la colonia Ampliación Las Águilas en la Alcadía Álvaro Obregón, CDMX, terminó con la desarticulación de un grupo de criminales tras un asalto.

Los monitoristas del C2 Poniente alertaron sobre un robo en proceso en la esquina de las calles Bahía y Cerro, donde un motociclista de 25 años fue interceptado y despojado de sus pertenencias bajo amenaza de arma de fuego.

Así asaltaron a motociclista en Álvaro Obregón, CDMX

La víctima fue interceptada mientras circulaba en su unidad blanca con negro, cinco personas le cerraron el paso. Uno de los sujetos sacó una pistola para amedrentarlo, mientras una mujer se encargaba de quitarle el dinero en efectivo que llevaba.

Tras lograr su cometido, los agresores corrieron hacia una camioneta blanca con placas del Estado de México para intentar escapar.

Capturan a asaltantes de la CDMX

Gracias a las cámaras de vigilancia y la descripción del afectado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron el vehículo metros más adelante. Al notar la presencia de las patrullas, los sospechosos intentaron acelerar, pero fueron alcanzados rápidamente.

Al obligarlos a bajar, los policías hallaron una pistola con cinco cartuchos útiles y el dinero recuperado que el joven reconoció como suyo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En atención a una solicitud de apoyo recibida por los operadores del #C2 #Poniente, uniformados de la #SSC, detuvieron a cuatro hombres y a una mujer en posesión de un arma de fuego corta quienes, al parecer, despojaron de sus pertenencias a un joven,… pic.twitter.com/q8awd7XUQg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 1, 2026

Un líder criminal entre los detenidos

Al verificar las identidades de los capturados (una mujer de 49 años y cuatro hombres de 18, 27, 41 y 50 años), los datos arrojaron un perfil relevante.

El hombre de 50 años es identificado como el presunto líder de una célula delictiva que genera violencia en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, dedicada principalmente a la venta de droga, robo y extorsión mediante préstamos.

Presunto líder criminal de la CDMX ya estuvo en la cárcel

Este sujeto de 50 años no es nuevo en el sistema judicial; cuenta con ingresos a prisión en 2002 y 2010 por robo con violencia y robo agravado. Asimismo, otro de los detenidos, de 27 años, registra un ingreso reciente al Sistema Penitenciario apenas en 2025 por el delito de encubrimiento.

Proceso legal en curso

Los cinco implicados, junto con el arma y la camioneta, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Será en esta instancia donde se defina su situación jurídica y se investigue su relación con otros delitos cometidos en la zona poniente de la capital.

Por ahora, el joven motociclista recuperó sus pertenencias y la zona permanece bajo vigilancia.