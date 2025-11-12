¡Caos en la CDMX! Camión torton queda atorado en puente de Viaducto Miguel Alemán; llevaba productos de farmacia

¡Susto en la CDMX! En las primeras horas de este 12 de noviembre 2024, un camión torton quedó atorado en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc; la unidad iba cargada con productos de farmacia.

No se reportaron persona heridas ni daños mayores; sin embargo, el accidente generó retrasos para cientos de automovilistas que transitaban por la zona.

🚨 #AlertaVialFIA | Un camión tipo torton quedó incrustado bajo el puente del Viaducto Miguel Alemán y Av. Cuauhtémoc, dañando su carga destinada a una farmacia.



Policía y grúas retiraron el vehículo; sin personas lesionadas, pero afectó la circulación por media hora.… pic.twitter.com/jdCzXmTCUt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2025

Caja del camión torton queda incrustada en bajo puente de Viadcuto Miguel Alemán

Los hechos ocurrieron cuando el camión torton circulaba por los carriles centrales del Viaducto, y debido a su altura, la caja quedó totalmente incrustada en la parte superior del bajo puente.

El incidente provocó el bloqueo de la circulación de manera parcial. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la zona para acordonarla.

La pesada unidad logró ser liberada con ayuda de grúas tipo Brigadier, colocando al camión en los carriles lateral de Viaducto Miguel Alemán, donde quedó estacionado.

Camión atorado provoca caos vial en Miguel Alemán y Cuauhtémoc

Durante las maniobras, la circulación en Viaducto Miguel Alemán y Av. Cuauhtémoc se vio severamente afectada, provocando un considerable incremento en la carga vehicular en dirección al poniente de la Ciudad de México.

Por el momento se desconoce la identidad del conductor del camión torton, así como la razón por la que iba manejando en los carriles centrales del viaducto. Se desconoce si será multado o tendrá alguna sanción debido al incidente.

Actualmente, la circulación en la zona del incidente no está siendo afectada por el camión, ya que fue retirado minutos después del incidente.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente. la gravedad del asunto, así como si hay personas heridas o no.

