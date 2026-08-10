Lo alcanzaron y le dispararon: Balacera en Metro Oceanía deja un lesionado

El estruendo de varios disparos rompió la tranquilidad cerca de la estación Oceanía de la Línea del Metro de la Ciudad de México cuando un motociclista fue atacado a tiros mientras circulaba por la zona y terminó lesionado.

Los primeros reportes apuntan a que la agresión ocurrió durante la tarde de este domingo 9 de agosto, cuando dos hombres que viajaban en otro medio de transporte se habrían acercado a la víctima y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

Después del ataque, los presuntos agresores aceleraron y escaparon del lugar, dejando al conductor herido.

Disparos movilizan a policías y paramédicos

La presencia de los sujetos armados y las detonaciones provocó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acudieron al punto para verificar lo ocurrido y comenzar con las investigaciones.

La emergencia también generó atención en los alrededores de la estación Oceanía, debido a que el ataque ocurrió en una zona de tránsito vehicular importante de la capital.

El lesionadofue llevado a un hospital tras balacera en Oceanía

Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar señalado, los equipos de campo recibieron información de que el hombre lesionado ya había sido trasladado por sus propios medios a un hospital de la zona de Balbuena.

Por ello, los paramédicos no encontraron a la víctima en el punto de la agresión.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del motociclista ni han informado cuál es su estado de salud después del ataque; tampoco se ha establecido públicamente qué habría provocado la agresión ni si los atacantes conocían previamente a la víctima.