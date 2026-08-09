¡Lo cacharon con las manos en el cable! Detienen a hombre por robo en la CDMX

Un hombre terminó detenido luego de ser sorprendido dentro de un registro de telecomunicaciones mientras presuntamente cortaba cableado telefónico en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El sujeto, de 34 años de edad, fue descubierto por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Magdalena de las Salinas.

Detienen a hombre robando cables en CDMX

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Instituto Politécnico Nacional, en el cruce con avenida Fortuna, cuando los policías detectaron una situación que llamó su atención: un registro de telecomunicaciones se encontraba abierto.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún delito, los uniformados se acercaron para verificar qué ocurría, fue en ese momento que encontraron a un hombre en el interior del registro. De acuerdo con el reporte policial, el individuo utilizaba un objeto para cortar el cableado de una empresa de telefonía.

Los agentes le marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación.

¡Hasta dos metros de cable! Así lo encontraron robando en CDMX

Durante la inspección, los policías localizaron y aseguraron aproximadamente dos metros de cable, por lo que procedieron a detener al hombre.

La intervención evitó que el presunto responsable continuara con el corte del cableado, además de que permitió recuperar parte del material que habría sido sustraído del registro de telecomunicaciones.

A través del comunicado se reveló que fue detenido, trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de integrar la investigación y determinar su situación jurídica.

Aunque el hombre fue detenido en el lugar, será el Ministerio Público quien determine su responsabilidad conforme avancen las investigaciones.

La autoridad deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como determinar si existen elementos suficientes para acreditar la posible comisión del delito relacionado con la sustracción del cableado.